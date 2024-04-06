Минкульт Чечни обязал государственных исполнителей играть музыку в темпе от 80 до 116 ударов в минуту

Чечня

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Минкульте Чечни заявили, что музыкальная культура республики должна соответствовать менталитету

3 апреля в Чечне под руководством Министра культуры республики Мусы Дадаева состоялось совещание с руководителями творческих коллективов. Он заявил, что все чеченские музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту.

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«Музыкальная культура чеченцев была разнообразной по темпу и методике. Мы должны нести в народ и в будущее наших детей культурное наследие чеченского народа: обычаи, традиции, наши адаты, нохчалла — особенности чеченского характера, в который включен весь спектр моральных, нравственных и этических норм жизни чеченцев», — добавил Муса Дадаев.

По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова в Минкульте республике работают над соответствием чеченских музыкальных произведений менталитету и ритму.

Ранее Юга.ру писали, что Минпросвещения изменит параграф о депортации кавказцев в учебнике истории.

Грозный Искусство Музыка

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Минкульт Чечни обязал государственных исполнителей играть музыку в темпе от 80 до 116 ударов в минуту
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