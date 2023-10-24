Минпросвещения изменит параграф о депортации кавказцев в учебнике истории

Конгресс народов Кавказа заявил, что Минпросвещения пообещало отредактировать новый учебник истории и не упоминать конкретные народы в абзаце о депортациях в годы войны

Предыстория. 20 сентября глава Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов раскритиковал параграф нового учебника по истории для десятиклассников. Он заявил, что издание под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского содержит «старую клевету сталинских времен» и оскорбляет депортированные народы.



Вслед за ним власти Чечни заявили об изъятии тиража в республики, но вскоре удалили сообщения об этом. При этом глава правительства Чечни Магомед Даудов оставил в силе намерение передать критику учебника его авторам, администрации президента и министру просвещения. 23 октября сайт РБК получил от Тоторкулова ответ департамента госполитики и управления в общем образовании Минпросвещения, адресованный председателю Конгресса карачаевского народа Кады Халкечеву 18 октября. Из ответа Минпросвещения следует, что экспертиза установила полное соответствие учебника федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования. Но «принимая во внимание, что история насильственного переселения в условиях Великой Отечественной войны представителей 12 народов Советского Союза выступает в качестве одной из наиболее драматичных страниц новейшей отечественной истории», министерство изменит абзац на 351 странице учебника по истории России для 10 класса.

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В нынешней редакции часть главы «Пособники оккупантов», оскорбившая кавказцев, звучит так: «На основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев и крымских татар ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования этих народов внутри СССР и подвергнуть их коллективному наказанию — насильственному переселению (депортации) в восточные регионы страны. В результате были репрессированы не только бандиты и пособники врага, но и множество безвинных людей. Переселенцам пришлось пережить много бед и лишений. Справедливость по отношению к ним была восстановлена после 1953 года».

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Если верить ответу Минпросвещения, то в следующем учебном году десятиклассники увидят в учебниках следующую информацию: «Трагической страницей в истории ВОВ стало массовое выселение народов в 1941–1944 годах, в условиях близости фронта и боевых действий огульно обвиненных ГКО в предательстве. Насильственному переселению (депортации) подверглись 12 народов, которые лишились не только родной земли, но и национально-территориальных автономий, имевшихся у большинства из них. В кратчайшие сроки сотни тысяч человек под конвоем высылались на другой конец страны — в Сибирь и Среднюю Азию. Наряду с отдельными отщепенцами и предателями пострадали массы совершенно безвинных и лояльных советской власти людей, в том числе сражавшихся в рядах Красной Армии. Переселенцам пришлось пережить много бед и лишений. Справедливость была постепенно восстановлена в 1957–2014 годах. В СССР, а потом и в Российской Федерации репрессии в отношении целых народов были осуждены и выработаны меры по их полной реабилитации». Передавая ответ министерства, Тоторкулов заявил изданию, что усилия республиканских властей и общественников позволили добиться «существенных и справедливых изменений». Также РБК заявил, что согласование редактуры учебник подтвердил экс-мэр Магаса Беслан Цечоев.