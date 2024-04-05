Погода в Краснодаре: на выходных будет тепло и облачно

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На выходных, 6-7 апреля, синоптики прогнозируют в Краснодаре теплую, но пасмурную погоду

По данным сервиса «Яндекс Погода», в субботу, 6 апреля, в Краснодаре будет ясно. Температура воздуха днем составит 17-19 °С. В первой половине суток ветер 3,2 м/с, а вечером — 2,6 м/с. 

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В воскресенье, 7 апреля, в столице Кубани ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем поднимется до 21 °С, сообщает ЦГМС региона. Синоптики прогнозируют ветер 4 м/с.

Синоптики сообщают, что в выходные в Ростове-на-Дону воздух прогреется до 17-21 °С.

Как передает Гидрометцентр Сочи, на курорте 6 апреля ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер будет слабый. Температура воздуха ночью 6-11 °С, а днем 12-17 °С. 

Напомним, что ночью и утром 6 и 7 апреля на территории Краснодарского края ожидаются заморозки.

Краснодар Погода Ростов-на-Дону Сочи

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