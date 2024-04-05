В Краснодарском крае ожидаются заморозки

Ночью и утром 6 и 7 апреля местами в Краснодарском крае, исключая Черноморское побережье, ожидаются заморозки

Температура воздуха опустится до -1…-2 °С. В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельхозкультур. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений — обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

В горах Адыгеи и Краснодарского края, исключая Сочи, выше 2000 метров с 5 по 7 апреля будет лавиноопасно.

По прогнозам Краснодарского гидрометцентра, на выходных в регионе будет переменная облачность, местами в предгорных районах небольшой дождь, в горах — с мокрым снегом. Ветер 4-9 м/с, днем возможны порывы до 12 м/с, на Черноморском побережье — до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью 6 апреля 3-8 °С, местами 0-5 °С. 7 апреля ночью будет 0-5 °С. Днем в субботу и воскресенье 16-21 °С. На Черноморском побережье ночью 6-11 °С, днем 15-20 °С.