В Новороссийске построят транспортную развязку за 565 млн рублей

В 2025 году в Новороссийске реконструируют проспект Дзержинского

На сайте госзакупок появилась информация о том, что «Красноармейское дорожное ремонтно-строительное управление» проведет реконструкцию проспекта Дзержинского в Новороссийске. Работы запланированы от улицы Южной до Мурата Ахеджака с устройством пересечения кольцевого типа и выездом на улицу Котанова. На документы обратил внимание «Ъ-Кубань».

Стоимость строительства данной развязки в Новороссийске составляет 565 млн рублей. Согласно условиям контракта, компания должна выполнить дорожные работы до 31 мая 2025 года (включительно).



По проекту проспект Дзержинского расширят до шести полос, обустроят кольцевое пересечение с тремя полосами движения, а также тротуары, остановки и освещение.