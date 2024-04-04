В Новороссийске построят транспортную развязку за 565 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • Новороссийск © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com
    Новороссийск © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com

В 2025 году в Новороссийске реконструируют проспект Дзержинского

На сайте госзакупок появилась информация о том, что «Красноармейское дорожное ремонтно-строительное управление» проведет реконструкцию проспекта Дзержинского в Новороссийске. Работы запланированы от улицы Южной до Мурата Ахеджака с устройством пересечения кольцевого типа и выездом на улицу Котанова. На документы обратил внимание «Ъ-Кубань».

Читайте также:

Стоимость строительства данной развязки в Новороссийске составляет 565 млн рублей. Согласно условиям контракта, компания должна выполнить дорожные работы до 31 мая 2025 года (включительно).

По проекту проспект Дзержинского расширят до шести полос, обустроят кольцевое пересечение с тремя полосами движения, а также тротуары, остановки и освещение.

Напомним, что на магистральных дорогах Краснодара загрузка превысила норматив в 2,5 раза.

Как писали ранее Юга.ру, строительство трассы Джубга — Сочи оценили в 1,4 трлн рублей.

Автомобили Деньги Дороги Инфраструктура Новороссийск Ремонт дорог Строительство Транспорт

Новости

В Новороссийске благоустроят Форумную площадь
В Новороссийске построят транспортную развязку за 565 млн рублей
В Краснодарском крае и Адыгее продлили предупреждение по лавноопасности
На Восточном обходе Краснодара автомобилисты три дня стоят в пробках
Спасатели СКФО тянут на плечах пожарные машины. Что происходит?
Хамам, кофейня и терраса: показываем самые большие квартиры, которые продаются в Краснодаре

Лента новостей

Запузырить и подружить
Сегодня, 14:01
Запузырить и подружить
Репортаж из больницы Краснодара, где работает медицинский клоун
В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
2 апреля, 15:28
В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
Показываем цветущие магнолии и фестиваль сакуры
СМИ: площади ИКЕА в ТРЦ «Мега» займет российский маркетплейс
Сегодня, 11:32
СМИ: площади ИКЕА в ТРЦ «Мега» займет российский маркетплейс

Реклама на сайте