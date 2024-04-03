В Краснодарском крае женщины копят на пенсию в 3 раза чаще мужчин — статистика

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский край вошел в топ-10 регионов по количеству договоров по программе долгосрочных сбережений

С 1 января 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений (ПДС). Заключить договор можно с негосударственным пенсионным фондом. Первым оператором новой программы стал СберНПФ. С января по март жители Краснодарского края оформили 6 тыс. договоров по ПДС, а регион вошел в топ-10 по их количеству.

В Краснодарском крае средства по новой программе чаще откладывают женщины — 73% от общего количества вкладчиков.

Изначально участники ПДС вносят на свой счёт в среднем по 8,1 тыс. рублей. Это чуть больше, чем в среднем по стране (8 тыс. рублей). Периодически вкладчики пополняют свои счета ― в среднем на 2,8 тыс. рублей.

Опросы:

Как объясняет председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, в течение первых трёх лет участники программы будут получать софинансирование от государства ― до 36 тыс. рублей в год. Чтобы получить дотацию уже в 2025 году, нужно заключить договор до конца 2024 года и пополнять счет соразмерно уровню дохода. Также ПДС включает налоговые льготы и возможность увеличить счёт благодаря переводу пенсионных накоплений.

Всего с начала года россияне заключили с фондом 280 тыс. договоров. 

Ранее россияне назвали Сочи самым комфортным городом для жизни на пенсии.

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