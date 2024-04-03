«Открытая среда» и «Локомотив-Кубань» выпустили мерч, созданный людьми с аутизмом
Благотворительная организация и спортивный клуб представили мерч, в создании которого приняли участие люди с аутизмом
Шоперы и брелоки разработали и создали в мастерской благотворительной организации «Открытая среда». Над дизайном и реализацией работали подопечные фонда с педагогами. Основным элементом мерча сделали синий баскетбольный мяч. Как рассказали в организации, с инициативой поддержать аутичных мастеров выступил баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань».
Участники создали 15 шоперов и 20 брелоков. Все средства с продажи мерча пойдут в поддержку проектов и подопечных фонда. Купить брендированные товары можно будет в день матча с «Зенитом» 9 апреля в фан-шопе баскетбольного клуба. Игру посетят и сами подопечные фонда, они получили от спортсменов приглашения.
Опубликованы новые клинические рекомендации по аутизму:
«Я очень рад, что в фаншопах нашего клуба появились вещи, созданные при участии ребят с особым восприятием мира. Это в очередной раз показывает: баскетбол открыт для всех без исключения, его частью в той или иной роли может стать каждый. Для нас, игроков, это очень ценно. Думаю, что для любого человека — тоже», — прокомментировал проект защитник «Локо», обладатель премии «Лучший спортсмен Кубани 2023» Александр Щербенёв.
Как писали Юга.ру, баскетбольный «Локомотив-Кубань» 26 марта одержал победу над УНИКСом, действующим чемпионом и лидером Единой лиги ВТБ.