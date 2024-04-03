«Открытая среда» и «Локомотив-Кубань» выпустили мерч, созданный людьми с аутизмом

Благотворительная организация и спортивный клуб представили мерч, в создании которого приняли участие люди с аутизмом

Шоперы и брелоки разработали и создали в мастерской благотворительной организации «Открытая среда». Над дизайном и реализацией работали подопечные фонда с педагогами. Основным элементом мерча сделали синий баскетбольный мяч. Как рассказали в организации, с инициативой поддержать аутичных мастеров выступил баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань».

Участники создали 15 шоперов и 20 брелоков. Все средства с продажи мерча пойдут в поддержку проектов и подопечных фонда. Купить брендированные товары можно будет в день матча с «Зенитом» 9 апреля в фан-шопе баскетбольного клуба. Игру посетят и сами подопечные фонда, они получили от спортсменов приглашения.