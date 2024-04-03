В Краснодаре можно посетить лекцию о творчестве Кристофера Нолана

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарской кофейне Booker.coffee 8 апреля состоится лекция «Кристофер Нолан: философия, время и супергерои» (16+)

«В сети можно постоянно встретить споры о гениальности Нолана. Одни боготворят Кристофера и считают его главным режиссером современности, другие же — считают его переоцененным ремесленником», — рассказали организаторы.

На лекции вместе с Кирой Кац слушатели попробуют разобраться в том, кто же прав, узнают, какие режиссерские приемы свойственны Нолану и обсудят, как же ему удалось в 2024 году забрать свой долгожданный «Оскар».

Начало лекции в 19:30. Стоимость участия 500 рублей, регистрация по ссылке. Кофейня Booker.coffee находится по адресу улица Октябрьская, 91.

Кристофер Нолан — один из самых кассовых режиссёров в истории, а также один из самых известных и влиятельных кинематографистов. На его профессиональном счету такие громкие ленты, как «Бэтмен: Начало», «Престиж», «Тёмный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк», «Довод», «Оппенгеймер».

Как писали Юга.ру, краснодарцев 7 апреля приглашают посетить перформативную лекцию «Борис Годунов»: трагедия несценичности» (16+).

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар Лекции Образование отдых Развлечения

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