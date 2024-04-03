В Краснодаре шестилетнему Назару Малышу необходимо дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь
«Русфонд» начал сбор средств на оплату лечения мальчику с аутизмом из Краснодара
Назар с раннего детства развивался с задержкой — голову начал держать к пяти месяцам, сел в восемь, а ходить стал в год и четыре месяца. Изначально врачи говорили, что с мальчиком все в порядке. Однако в полтора года Назар перестал реагировать на родителей, интересоваться игрушками и детьми, при ходьбе спотыкался и падал. Лепет исчез и он не заговорил.
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Позже врачи диагностировали ему задержку психического развития и присвоили инвалидность. Занятия с дефектологом и логопедом принесли результаты:
«Сын научился читать, мы общаемся с ним с помощью карточек. Он теперь многое умеет делать сам, ходит в коррекционную группу детского сада. Год назад впервые сказал «мама», — поделилась мама Назара Светлана Малыш.
В 2023 году Назар прошел реабилитацию. Мальчик стал внимательнее, усидчивее, у него улучшилась координация движений. Специалисты настаивают на продолжении лечения.
«У Назара расстройство аутистического спектра, синдром дефицита активного внимания, расстройство формирования экспрессивной речи. Ребенку необходима комплексная медицинская реабилитация — коррекция нежелательного поведения, улучшение внимания, развитие речи, крупной и мелкой моторики», — рассказал невролог краснодарского центра реабилитации и развития «БлагоДар» Александр Молодожников.
У семьи сбережения истрачены. Жилье они арендуют, а их заработки небольшие. Им трудно самостоятельно собрать необходимую сумму. Всего на оплату лечения требуется 169 940 рублей.
Как помочь Назару?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице Назара;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Назара Малыша);
- с телефона через СБП;
- через приложение «Русфонда»;
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Назара Малыша. Без НДС.