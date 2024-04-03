В Краснодаре шестилетнему Назару Малышу необходимо дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь

Краснодарский край

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  • © Фото Назара Малыша, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Назара Малыша, предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» начал сбор средств на оплату лечения мальчику с аутизмом из Краснодара

Назар с раннего детства развивался с задержкой — голову начал держать к пяти месяцам, сел в восемь, а ходить стал в год и четыре месяца. Изначально врачи говорили, что с мальчиком все в порядке. Однако в полтора года Назар перестал реагировать на родителей, интересоваться игрушками и детьми, при ходьбе спотыкался и падал. Лепет исчез и он не заговорил.

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Позже врачи диагностировали ему задержку психического развития и присвоили инвалидность. Занятия с дефектологом и логопедом принесли результаты: 

«Сын научился читать, мы общаемся с ним с помощью карточек. Он теперь многое умеет делать сам, ходит в коррекционную группу детского сада. Год назад впервые сказал «мама», — поделилась мама Назара Светлана Малыш.

В 2023 году Назар прошел реабилитацию. Мальчик стал внимательнее, усидчивее, у него улучшилась координация движений. Специалисты настаивают на продолжении лечения.

«У Назара расстройство аутистического спектра, синдром дефицита активного внимания, расстройство формирования экспрессивной речи. Ребенку необходима комплексная медицинская реабилитация — коррекция нежелательного поведения, улучшение внимания, развитие речи, крупной и мелкой моторики», — рассказал невролог краснодарского центра реабилитации и развития «БлагоДар» Александр Молодожников.

У семьи сбережения истрачены. Жилье они арендуют, а их заработки небольшие. Им трудно самостоятельно собрать необходимую сумму. Всего на оплату лечения требуется 169 940 рублей.

Как помочь Назару?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице Назара;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Назара Малыша);
  • с телефона через СБП;
  • через приложение «Русфонда»;
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «РУСФОНД»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Назара Малыша. Без НДС.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Краснодар Медицина Русфонд

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