В Краснодаре шестилетнему Назару Малышу необходимо дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь

Назар с раннего детства развивался с задержкой — голову начал держать к пяти месяцам, сел в восемь, а ходить стал в год и четыре месяца. Изначально врачи говорили, что с мальчиком все в порядке. Однако в полтора года Назар перестал реагировать на родителей, интересоваться игрушками и детьми, при ходьбе спотыкался и падал. Лепет исчез и он не заговорил.

Позже врачи диагностировали ему задержку психического развития и присвоили инвалидность. Занятия с дефектологом и логопедом принесли результаты:

«Сын научился читать, мы общаемся с ним с помощью карточек. Он теперь многое умеет делать сам, ходит в коррекционную группу детского сада. Год назад впервые сказал «мама», — поделилась мама Назара Светлана Малыш.



В 2023 году Назар прошел реабилитацию. Мальчик стал внимательнее, усидчивее, у него улучшилась координация движений. Специалисты настаивают на продолжении лечения.



«У Назара расстройство аутистического спектра, синдром дефицита активного внимания, расстройство формирования экспрессивной речи. Ребенку необходима комплексная медицинская реабилитация — коррекция нежелательного поведения, улучшение внимания, развитие речи, крупной и мелкой моторики», — рассказал невролог краснодарского центра реабилитации и развития «БлагоДар» Александр Молодожников.



У семьи сбережения истрачены. Жилье они арендуют, а их заработки небольшие. Им трудно самостоятельно собрать необходимую сумму. Всего на оплату лечения требуется 169 940 рублей .

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