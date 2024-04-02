Ретроградный Меркурий: объясняем, что происходит в космосе

«Так называемая ретроградность — это попятное движение Меркурия. Мы с вами видим орбиту Меркурия, как бы ее проекцию на небесную сферу. Меркурий то удаляется в западной части, то движется по направлению за Солнцем и переходит на другую часть. То есть, совершает некую петлю — то сближается с Солнцем, то удаляется. При вечерней видимости Меркурий находится слева от Солнца, а при утренней — справа.

Недаром Меркурий называют Богом торговли, потому что он движется по небесной сфере с огромной скоростью», — рассказал Александр Иванов.

По словам ученого, Меркурий начал движение по орбите и стал сближаться с Солнцем с начала апреля. Он зайдет за Солнце, обойдет его и после 12 апреля выйдет на утреннее небо. 19 апреля Меркурий пройдет недалеко от Венеры.



Наблюдать эти планеты можно в телескоп с наступлением утренней видимости, то есть, после 14 апреля:



«Утренняя видимость это условно, конечно, потому что увидеть в телескоп планеты Меркурий и Венера можно только зная точное месторасположение. Сейчас они находятся очень близко от Солнца, поэтому увидеть их как яркие объекты на утреннем небе не представляется возможным. Может, Венеру на 15-30 минут. Она может вспыхнуть и исчезнуть в лучах зари».



Также, согласно данным астронома, по утрам Меркурий можно будет наблюдать в 20-х числах апреля, когда он поднимется выше. Однако иногда планеты располагаются в одну линию с горизонтом, поэтому восход Солнца и появление Меркурия могут быть недоступны.



Астрологи считают, что движение планет может влиять на людей. По их словам, ретроградный Меркурий (с 2 по 24 апреля) дает возможность продвинуться за счет старых идей, знакомств и опыта тем людям, которые родились в определенные даты. Например, астролог Василиса Володина написала в своем теграм-канале следующее:



«Если в жизни что-то буксует или не получается, вернитесь на шаг назад — вспоминайте, кто и что уже помогало вам. Попробуйте повторить этот старый успех снова».