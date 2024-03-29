Прогноз погоды в Краснодаре на 30-31 марта: тепло и без осадков

В Краснодаре прогнозируют переменную облачность, дождей в выходные не ожидают. В субботу утром температура воздуха составит 11-16 °С, днем поднимется до 17-19 °С, а вечером опустится до 13-17 °С. Ветер 5-10 м/с, временами порывы до 12-14 м/с.

В воскресенье будет весь день ясно. Утром воздух прогреется до 18 °С, днем температура достигнет 20-23 °С. Вечером прогнозируется 15-22 °С.

В регионе на выходных будет переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный дождь и гроза. Ветер 4-9 м/с, днем и вечером местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью в субботу 6-11 °С, днем 15-20 °С. В горах 30 марта ночью 2-7 °С, днем 8-13 °С.

В воскресенье, 31 марта, температура ночью 2-7 °С, местами в предгорных районах до 0°. Днем воздух прогреется до 18-23 °С. На Азовском побережье до 15-20 °С. В горах ночью 3…-2 °С, днем 11-16 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность без осадков. Ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 15-20 °С.

В Сочи 30 марта ночью и утром временами дождь. Днём преимущественно без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха ночью 8-13 °С, днём 14-19 °С.