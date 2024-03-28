Краснокнижные сапсаны вернулись к месту гнездования на крыше здания банка Уралсиб в Уфе

24 марта в 17:03 камеры на крыше главного здания банка Уралсиб в Уфе зафиксировали возвращение семьи сапсанов в родные края

Сапсаны — хищные птицы семейства соколиных — гнездятся на крыше банка в Уфе уже около 20 лет. Прилет соколов после зимовки — верная примета наступления весны и тепла, проверенная многолетними наблюдениями орнитологов за этими птицами.

С 2019-го Уралсиб ведет ежегодную онлайн-трансляцию с места их гнездования. В этом году ее планируют начать в период насиживания кладки — когда самка будет постоянно находиться на выступе крыши, а самец — охотиться и добывать пищу для матери будущего потомства. Трансляцию с места гнездования сапсанов проведут совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой проекта «Атлас птиц Уфы».

Банк обеспечивает своим крылатым подопечным комфортные условия для вывода птенцов: к возвращению соколиного семейства площадку обязательно тщательно очищают от остатков добычи и следов гнездования прошлого сезона, обновляют слой насыпи на выступе крыши, проверяют дренаж.