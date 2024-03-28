Краснокнижные сапсаны вернулись к месту гнездования на крыше здания банка Уралсиб в Уфе
24 марта в 17:03 камеры на крыше главного здания банка Уралсиб в Уфе зафиксировали возвращение семьи сапсанов в родные края
Сапсаны — хищные птицы семейства соколиных — гнездятся на крыше банка в Уфе уже около 20 лет. Прилет соколов после зимовки — верная примета наступления весны и тепла, проверенная многолетними наблюдениями орнитологов за этими птицами.
С 2019-го Уралсиб ведет ежегодную онлайн-трансляцию с места их гнездования. В этом году ее планируют начать в период насиживания кладки — когда самка будет постоянно находиться на выступе крыши, а самец — охотиться и добывать пищу для матери будущего потомства. Трансляцию с места гнездования сапсанов проведут совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой проекта «Атлас птиц Уфы».
Банк обеспечивает своим крылатым подопечным комфортные условия для вывода птенцов: к возвращению соколиного семейства площадку обязательно тщательно очищают от остатков добычи и следов гнездования прошлого сезона, обновляют слой насыпи на выступе крыши, проверяют дренаж.
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Посильную помощь молодым соколам оказывают и в период их первых тренировочных полетов: если птенец приземляется в «опасном месте» на территории банка, сотрудники уже знают, как его вернуть к родителям.
Что происходит на крыше банка и почему птицам так приглянулось это место, рассказывает фильм Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта «Атлас птиц Уфы») и группы ученых:
Орнитолог проекта Эльза Габбасова отмечает, что всего в Уфе ежегодно гнездятся 10 пар сапсанов. В связи с малочисленностью сапсаны внесены в Красные книги России и Башкортостана, а места их гнездовий тщательно оберегают. Ученые наблюдают лишь за некоторыми доступными местами кладки. Это происходит спустя 19-21 день после периода «брачных танцев», по возвращению сапсанов. Обычно в одной кладке бывает от 2 до 4 яиц. Период насиживания длится от 33 до 35 дней.
Специалисты Уралсиба ежегодно обеспечивают организационную и техническую поддержку онлайн-трансляции, контроль и передачу данных ученым, доступ орнитологов для фотофиксации птенцов и их последующего кольцевания.
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