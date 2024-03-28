В Краснодаре появится «Театр современного искусства»

В постановлении указано, что «на момент создания государственное автономное учреждение имуществом не наделяется». То есть, театр во главе с директором Анной Тлеуж и худруком Анной Агеевой будет работать в стенах «Премьеры» одновременно с другими действующими коллективами.



«Подчеркну, что при создании нового театра не может быть речи о сокращении сотрудников. Мы сохраним все действующие коллективы. Они продолжат выступать на своих площадках», — цитирует губернатора сайт мэрии Краснодара.



По данным пресс-службы администрации города, сейчас во Дворце искусств работает шоу-театр «Премьера», русский вокально-хореографический ансамбль «Родник» и Театр ветеранов сцены, вместе с персоналом это около 400 человек. Также в здании есть свои цеха по пошиву костюмов, обуви для артистов, изготовлению декораций.

Напомним, ранее депутат гордумы Краснодара писал, что Дворец искусств «Премьера» на улице Стасова собираются передать из городской собственности в краевую. Власти о таких планах не заявляли.