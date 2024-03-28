Жители Калмыкии взяли в российском банке больше 6,8 млрд рублей ипотек за 2023 год
Сбер и власти Калмыкии обсудили меры повышения качества жизни в республике
Один из драйверов роста экономики республики — отрасль недвижимости. Объем оформленных жителями Калмыкии ипотек в Сбере за 2023 год превысил 6,8 млрд рублей, из них около половины — по программам господдержки. С начала 2024 года эта тенденция усилилась. Об этом на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
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Бизнес Калмыкии в 2023 году получил в Сбере более 5 млрд рублей кредитов, из них на поддержку малого и микробизнеса — свыше 2 млрд рублей.
В республиканском отделении Сбербанка обслуживаются более 167 тыс. розничных клиентов и почти 6 тыс. предпринимателей и организаций. Из них больше 80% пользуются цифровыми решениями банка — в туризме, АПК, недвижимости, транспорте и логистике, образовании, здравоохранении.
На начало марта 2024 года совокупный кредитный портфель Сбера в республике приблизился к 30 млрд рублей.
Бату Хасиков отметил, что совместно со Сбером в Калмыкии проводят AI-трансформацию республики, внедряют ESG-принципы, работают над созданием крупного агропромышленного парка и первой на юге России «Карты жителя», объединяющей сведения обо всех доступных государственных, муниципальных и социально значимых услугах.
Как в городской, так и в сельской местности Калмыкии работает сеть офисов и устройств самообслуживания Сбера. Безналичная оплата товаров и услуг с помощью QR-кода доступна в более чем в тысяче торговых точек, в том числе с помощью биотерминалов для «оплаты улыбкой».
Как писали Юга.ру, в новостройках Краснодара цена за квадратный метр достигла 168 тыс. рублей, а Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по размеру ипотеки.