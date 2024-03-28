Жители Калмыкии взяли в российском банке больше 6,8 млрд рублей ипотек за 2023 год

Один из драйверов роста экономики республики — отрасль недвижимости. Объем оформленных жителями Калмыкии ипотек в Сбере за 2023 год превысил 6,8 млрд рублей, из них около половины — по программам господдержки. С начала 2024 года эта тенденция усилилась. Об этом на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Бизнес Калмыкии в 2023 году получил в Сбере более 5 млрд рублей кредитов, из них на поддержку малого и микробизнеса — свыше 2 млрд рублей.

В республиканском отделении Сбербанка обслуживаются более 167 тыс. розничных клиентов и почти 6 тыс. предпринимателей и организаций. Из них больше 80% пользуются цифровыми решениями банка — в туризме, АПК, недвижимости, транспорте и логистике, образовании, здравоохранении.