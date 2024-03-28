Краснодарский край занял первое место в рейтинге по объемам строительства

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото driashkin, freepik.com
    © Фото driashkin, freepik.com

Кубань возглавила топ регионов ЮФО и СКФО по комплексному развитию территорий

По данным портала «Единый ресурс застройщиков», Краснодарский край, Республика Адыгея, Ростовская область, Республика Дагестан и Астраханская область вошли в топ-5 регионов ЮФО и СКФО по объемам строительства в рамках комплексного развития территорий (КРТ).

В Сочи подорожали новостройки, а в Краснодаре — подешевели:

Директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Синичич заявила, что потенциальный объем площадей под комплексное развитие территорий в регионе составляет 38 участков:

«В Краснодарском крае 13 млн кв. м введено за прошлый год. В текущем году запланирован ввод порядка 12 млн кв. м. Конечно, роль Краснодарского края здесь велика. Если мы говорим про комплексное развитие территорий, то это уже 38 потенциальных территорий с объемом застройки более 4 млн кв. м».

Замгубернатора Кубани Сергей Власов рассказал, что на сегодня площадки для КРТ запланированы в 11 муниципальных образованиях регионах. Общий градостроительный потенциал — 13 млн кв. м, из них 9,5 млн кв. м — жилые площади. В Краснодарском крае заключили 17 договоров о КРТ с общим градостроительным потенциалом 5,1 млн кв. м.  

Напомним, что Краснодар занял первое место по росту цен вторичное жилье.

Как писали ранее Юга.ру, в 2023 году в Краснодаре, по данным аналитиков, на 68% вырос спрос на строительство частных домов.

Благоустройство Жилье Инфраструктура Краснодар Недвижимость Строительство

Новости

На Ставрополье пройдет международный фестиваль бега по пересеченной местности
В Краснодаре собирают идеи для создания муралов на фасадах зданий
В Краснодаре может появиться филиал Третьяковской галереи
В парках Краснодара и на бульваре в центре города запретят ездить на электросамокатах
В Краснодарском крае археологи нашли древнегреческую посуду и редкие монеты
Курортный роман, материнский инстинкт, волшебная гимнастика. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 28 марта

Лента новостей

Реклама на сайте