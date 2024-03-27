Четыре проекта ГК ТОЧНО получили награды всероссийского конкурса новостроек

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) поучаствовал в конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» для застройщиков юга России

На мероприятии ведущие застройщики ЮФО и представители органов власти обсудили механизмы комплексного развития территорий и ипотечные тренды на рынке недвижимости.

В ходе конференции замгубернатора Краснодарского края Александр Власов, генеральный директор портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик и директор Ассоциации девелоперов Краснодарского края Олег Колмычек торжественно наградили победителей и призеров всероссийского градостроительного конкурса «ТОП ЖК — 2024». Директору ГК ТОЧНО Анастасии Маслёхе вручили сразу 5 наград, 2 из которых — федерального значения:

ЖК «Белые Росы»* победил в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, среднеэтажные дома»;

ЖК «Босфор»* взял серебро в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, дома повышенной этажности».

ЖК «Белые Росы»* занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодарском крае»;

микрорайон «Родные Просторы»* взял золото в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре»;

ЖК «Стрижи»** получил диплом третьей степени в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре, доступное жилье».

Кирилл Холопик поздравил победителей и поблагодарил их за вклад в развитие строительной отрасли.

Руководитель департамента развития ГК ТОЧНО Аршак Макян и руководитель отдела ипотечного кредитования Гульсина Шакова стали экспертами мероприятия. Конференцию организовал портал ЕРЗ.РФ совместно с Национальным объединением застройщиков жилья и Торгово-промышленной палатой РФ. Застройщики: * ООО СЗ ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ;

** ООО СТРОЙ БИЗНЕС ГРУПП. С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.