В Геленджике пятилетнему Мирону Копьеву необходимо лечение и брейсы. Как помочь мальчику?
«Русфонд» начал сбор средств на лечение и брейсы мальчику с косолапостью 4-й степени из Геленджика
Мирон родился с искривленной левой ногой, стопа была подвернута внутрь. Когда мальчику исполнилось полгода, его начали лечить по методу Понсети — провели серию гипсований. Затем он носил брейсы (специальные ботиночки). Стопу удалось выправить, но позже случился рецидив.
В Краснодарском крае шестилетнему Диме Сербату нужна дорогостоящая опора для стояния:
«Мирон подрос, начал активно ходить, бегать, кататься на самокате. И поскольку нагрузка на ногу увеличилась, произошел рецидив: стопа опять стала подворачиваться. Понадобилась операция, которую провели по госквоте в декабре прошлого года», — поделилась мама Мирона Ксения Плюснина.
Гипс мальчику сняли в январе. Однако, как идет процесс восстановления врачам не понравилось. Они решили продолжить гипсования, чтобы зафиксировать результат и избежать еще одного рецидива. Кроме того, позже Мирону снова придется носить брейсы.
«У Мирона врожденная левосторонняя косолапость 4-й степени (костная форма). Мальчик прошел консервативное лечение по методу Понсети, перенес операцию на левой стопе — пересадку передней большеберцовой мышцы. Однако сейчас начал развиваться рецидив. Деформацию можно остановить серией повторных гипсований с последующим ношением брейсов. Это позволит Мирону встать на ноги и уменьшит риск новых рецидивов», — рассказал врач ортопедического центра «Орто-Н» в Новороссийске Денис Деревянко.
Мама Мирона растит сына одна, не работает, ухаживает за ним. Они живут на социальные выплаты. Им сложно самостоятельно собрать необходимую сумму на лечение и брейсы, а по ОМС они не оплачиваются. Всего требуется 124 630 рублей.
Как помочь Мирону?
- отправить пожертвование на странице Мирона на сайте;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Мирона Копьева);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать его можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Мирона Копьева. Без НДС.