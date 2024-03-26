Уралсиб интегрировал сервис онлайн-бухгалтерии «Моё дело» в интернет-банк для бизнеса

Интеграция сервиса «Моё дело» в «Уралсиб Бизнес Онлайн» позволит предпринимателям автоматизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтера

Теперь пользователи «Уралсиб Бизнес Онлайн», ведущие учет в онлайн-бухгалтерии «Моё дело», смогут автоматически получать выписки из интернет-банка в сервис «Моё дело»* и отправлять платежные поручения из «Моё дело» в интернет-банк.

Пользователи обновленного «Уралсиб Бизнес Онлайн» смогут в режиме «одного окна»: обмениваться электронными документами с банком;

проводить платежи;

загружать выписки операций по расчетному счету в систему учета;

отражать в учете на основании выписки поступления и платежи — необходимые бухгалтерские проводки сформируются автоматически;

видеть информацию о движении денег из банковских выписок во всех регистрах и отчетах: КУДИР, декларации по УСН, годовой оборотно-сальдовой ведомости и бухгалтерской отчетности.

Интеграция «Моё дело» в «Уралсиб Бизнес Онлайн» позволит предпринимателям** автоматизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании. Пользователям сервиса «Моё дело», не являющимся клиентами Уралсиба, банк предлагает специальные условия по открытию расчетного счета по акции «Выгодное начало»***.

Подробности о сервисах Уралсиба для малого бизнеса можно получить на сайте банка и по телефону 8-800-700-77-16.

* Предоставляется совместно с ООО «Моё дело» (ИНН 7701889831), предоставляющим услуги в области бухгалтерского учета по модели SaaS в России. ** Функционал доступен пользователям c SMS и Рутокен. Для пользователей PayControl станет доступен в ближайшее время. *** Акция «Выгодное начало» с 20.02.2024 по 30.06.2024 для новых клиентов банка — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — клиенты банка) — 3 месяца бесплатного обслуживания. Специальные тарифы применяются для клиентов банка: предоставивших полный пакет документов и открывших первый расчетный счет (РС) в рублях РФ; не имеющих в банке иных действующих РС в рублях РФ в течение 3 месяцев до даты открытия первого РС; подключивших пакет услуг «Пора расти»/«Оптимальный» с периодичностью 1/3 месяца. Подробнее на uralsib.ru. Реклама, не публичная оферта. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия ЦБ РФ № 30 от 10.09.2015.