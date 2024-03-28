В Краснодаре оркестр исполнит рок-хиты разных лет

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из письма от Софии Матвеевой
    © Скриншот фото из письма от Софии Матвеевой

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко 3 апреля состоится концерт Rock evolution (6+)

Музыканты проекта InMusica подготовили для зрителей программу, в которую вошли композиции групп AC/DC, Metallica, Queen, Nirvana, Phil Collins, Led Zepellin, Guns'n'roses, Scorpions, Coldplay, Classic in Rock и других. Мировые хиты от эпохи стадионного рока до современности можно будет услышать в особом инструментальном звучании.

В главной роли — лауреат международных конкурсов, артист эстрадно-симфонического оркестра Краснодарской филармонии Дмитрий Дьяченко (скрипка). По словам организаторов, этот музыкальный инструмент является не только самым классическим, но еще и самым универсальным, не имеющим жанровых рамок, тембровых и технических ограничений.

Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов 800-2500 рублей, купить можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодарской филармонии имени Пономаренко 4 апреля состоится концерт «Музыка красок» (6+).

Афиша Концерты Краснодар Музыка отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре появится «Театр современного искусства»
Демонтаж старого Яблоновского моста в Краснодаре обойдется в 500 млн рублей
На Западном обходе Краснодара появится глубоководный бассейн
Краснодарцев приглашают на лекцию «Данте и его трагедия»
В Краснодаре оркестр исполнит рок-хиты разных лет
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Четыреста ударов» 1959 года

Лента новостей

Реклама на сайте