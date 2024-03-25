На платформе «Ростелеком.Лицей» вышел онлайн-курс по английскому языку для начальных классов

В преддверии школьных весенних каникул «Ростелеком» подготовил новый специализированный курс «Английский язык. Первые шаги»

Он рассчитан на учащихся начальной школы и доступен на образовательной онлайн-платформе «Ростелеком. Лицей». Программу поделили на пять «шагов» или разделов — от основ до первых диалогов. В курсе 25 уроков в формате видеороликов с экспертными объяснениями и тренажерами для закрепления обучающего материала. Каждое занятие дополняет словарик с изученной лексикой.

«Английский язык. Первые шаги» затрагивает правила чтения согласных и гласных буквосочетаний, личные и универсальные местоимения, количественные числительные, вопросительные слова, структура предложения и многое другое. В курсе также есть специальные уроки по развитию навыков общения на базовые темы. Например, «Беседы — Conversations» помогут школьнику приветствовать своих друзей, знакомиться, спрашивать о самочувствии, приглашать куда-нибудь или просить о помощи.

«Английский язык. Первые шаги» уже доступен на образовательной платформе «Ростелеком. Лицей» для всех авторизованных пользователей. Первые уроки каждого из пяти разделов доступны бесплатно. Чтобы получить доступ ко всему курсу, необходимо оформить подписку стоимостью 249 рублей в месяц.

Кроме курса «Английский язык. Первые шаги» для учащихся начальной школы, в «Ростелеком. Лицее» есть множество тренажеров для закрепления знаний уровней A1 и A2, а также курс «Английский язык. С нуля до Intermediate» для средней и старшей школы.

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«Сегодня знание английского не просто желание, а необходимость — musthave. Мы убеждены, что начинать изучение лучше всего с раннего возраста, поэтому предлагаем возможность осваивать английский язык уже в начальной школе, не обращаясь к дорогостоящим репетиторам. Кроме того, родители могут сами изучить новый курс, чтобы помогать ребенку в освоении школьной программы.Наша цель — обеспечить каждому ученику качественное образование и навыки, которые пригодятся им в будущем», — отметила директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов Виктория Богату.