Погода в Краснодаре 23-24 марта: синоптики прогнозируют ливни

Сервис Яндекс Погода поделился с редакцией Юга.ру прогнозом в Краснодаре и регионе на выходных

В субботу, 23 марта, кубанскую столицу утром накроет ливень, а днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит 9-11 °С. Скорость ветра с утра достигнет 2,7 м/с, а вечером — 2 м/с.

В воскресенье, 24 марта, утром будет облачно с прояснениями, к вечеру станет малооблачно. Утром температура воздуха составит 6-12 °С, днем достигнет 12-13 °С.

Согласно данным Краснодарского ЦГМС, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Местами дождь, ночью и утром с мокрым снегом, возможен туман. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 °С, днем 6-11 °С. В горах ночью +1…-4 °С, днем 1-6 °С.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью и утром в отдельных районах сильный дождь, гроза. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 °С, днем 9-14 °С.

Метеорологи Яндекс Погоды подготовили прогноз погоды на апрель и сравнили его с предыдущими периодами. На территории страны ожидают сильную разницу температур. В европейской части России и на Дальнем Востоке будет холоднее: на 4,1 °C — в Казани, на 2,4 °C — в Москве, на 1,3 °C — в Санкт-Петербурге и Волгограде;

В Сибири, напротив, будет жарче: на 3 °C — в Новосибирске, на 3,6 °C — в Иркутске и на 3,8 °C — в Красноярске.

При этом во всех остальных городах средняя апрельская температура будет более-менее близка к норме. Всего на 0,7–0,9 °C ыше нормы прогноз в Махачкале, Краснодаре и Сочи.