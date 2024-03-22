Российский банк профинансировал строительство в Крыму больше 670 тысяч кв. метров жилья за 2023 год

Как сообщил директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, в прошлом году в Крыму ввели в эксплуатацию более миллиона кв. метров недвижимости. Это рекордный показатель с 2014 года. Доля РНКБ на рынке проектного финансирования в регионе — 80%.

По данным банка, с июля 2019 года в Крыму и Севастополе при участии РНКБ введели в эксплуатацию около 650 тыс. кв. метров многоквартирных домов по проектному финансированию.