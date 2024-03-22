Российский банк профинансировал строительство в Крыму больше 670 тысяч кв. метров жилья за 2023 год

Крым

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  • © Фото ezps, freepik.com
    © Фото ezps, freepik.com

Больше 95% кредитных линий банк РНКБ открыл застройщикам, работающим на территории Крыма

Как сообщил директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, в прошлом году в Крыму ввели в эксплуатацию более миллиона кв. метров недвижимости. Это рекордный показатель с 2014 года. Доля РНКБ на рынке проектного финансирования в регионе — 80%.

По данным банка, с июля 2019 года в Крыму и Севастополе при участии РНКБ введели в эксплуатацию около 650 тыс. кв. метров многоквартирных домов по проектному финансированию.

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С начала 2024 года банк одобрил сделки по кредитованию 6 строительных объектов на сумму более 9,5 млрд рублей. На рассмотрении еще 20 проектов общей площадью около 373,3 тыс. кв. метров на 35 млрд рублей.

Всего в портфеле банка 70 проектов долевого строительства жилых и коммерческих объектов с использованием эскроу-счетов. Более 95% кредитных линий открыты застройщикам, работающим в Крыму.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по размеру ипотеки. В декабре 2023 года сумма ипотечных кредитов достигла 41,13 млрд рублей. В 2023 году россияне стали чаще брать ипотеки на строительство частных домов.

Банки Деньги Жилье Крым Недвижимость РНКБ Севастополь Симферополь Строительство Финансы Экономика

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