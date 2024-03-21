Краснодар попал в топ-20 городов России с высоким ESG-индексом. Что это значит?

В число лучших регионов страны по ESG-компонентам вошли Краснодарский край, Ростовская область и Севастополь

Еще шесть республик ЮФО и СКФО отметили в развитии малого и среднего предпринимательства, образования, культуры и окружающей среды. Среди городов в ESG-индексе как в комплексном развитии, так и по отдельным блокам исследователи выделили четыре южные региональные столицы: Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь и Магас.

Что такое ESG-индекс Аббревиатура ESG объединяет понятия «экология», «социальная политика» и «корпоративное управление». Основные принципы ESG-развития (бизнеса, региона, города) — это ответственное отношение к окружающей среде (англ., E — environment), высокие социальная ответственность (англ., S — social) и качество корпоративного управления (англ., G — governance). ESG-индекс охватывает 85 регионов и 218 городов России и показывает качественное развитие территорий в соответствии с описанными выше принципами. Индекс разработал ВЭБ.РФ в партнёрстве со Сбером на базе ранее созданного Индекса качества жизни в российских городах.

Какие города и регионы ЮФО и СКФО вошли в топ Как рассказал председатель Юго-Западного Сбербанка Анатолий Песенников, в топ-20 по итогам 2023 года попали субъекты юга РФ с высоким уровнем всех трех компонентов (E, S и G). Среди регионов это Краснодарский край, Ростовская область и Севастополь. Среди столиц — Краснодар и Ставрополь. Кроме того, Ингушетия и ее столица Магас вошли в число лучших в блоке «Окружающая среда», Адыгея — в «Образование и культура», Севастополь и Ростов-на-Дону — в «Управление».

«Все южные регионы России показали рост уровня цифровой зрелости, в последние пять лет продемонстрировав и устойчивый рост по числу занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Так, Чечня за 5 лет улучшила этот показатель в 5 раз. А Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария показали более чем двукратный рост. Это способствует и росту благосостояния жителей. Так, согласно исследованию Сбер Аналитики, в 2023-м году при среднем темпе роста в стране на 13,3% Кабардино-Балкария стала лидером с приростом в 22,5% и средней зарплатой в 48,2 тыс. рублей. Это исследование в том числе показало, что быстрее всего доходы растут у россиян, которые заняты в сфере гостеприимства, а развитие внутреннего туризма — один из ключевых драйверов роста экономики Северного Кавказа в последние годы», — объяснил Песенников.