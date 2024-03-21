В Краснодарском крае шестилетнему Диме Сербату нужна дорогостоящая опора для стояния. Как помочь?

Дима родился в срок, здоровым. В месяц ортопед диагностировал ему левостороннюю кривошею. До года мальчику пытались исправить наклон головы массажем и физиопроцедурам, но результатов это не дало. Врачи детской краевой больницы начали готовить Диму к операции по удлинению мышц шеи. Однако при обследовании у него выявили мышечную дистрофию. Чтобы понять, мутацией каких именно генов вызваны проблемы, Диме пришлось четыре раза сдавать кровь на генетический анализ.

Итоговый диагноз мальчика — мышечная дистрофия Ульриха. При этой болезни сначала слабеют мышцы ниже пояса, а позже — мышцы плеч и спины. Лекарства от этой болезни нет.



«Дима живет «сидя»: передвигается в коляске или на детской машинке, сидя танцует и играет в мяч с ребятами. При его диагнозе очень важно использовать любую возможность для движения, как можно дольше оставаться активным, поэтому мы постоянно занимаемся и дома, и в реабилитационных центрах», — поделилась мама мальчика Ольга Сербат.



Год назад читатели «Русфонда» помогли семье оплатить курс лечения в таганрогском центре. Но чтобы все органы ребенка работали нормально, хотя бы несколько часов в день он должен стоять. Для этого Диме необходим вертикализатор.



«У Димы генетически подтвержденная врожденная мышечная дистрофия Ульриха (коллагенопатия). С учетом актуального состояния мальчика ему необходим комбинированный вертикализатор (опора для стояния) с регулировкой угла наклона вперед и назад, с изолированным отведением ног не менее чем на 20 градусов. Занятия с опорой позволят увеличить объем движений, повысить плотность костей и предотвратят дальнейшие ортопедические деформации. Улучшится глотание, дыхание, кровообращение», — рассказал московский специалист по техническим средствам реабилитации НИИ им. Вельтищева Александр Стеванович.



Для семьи стоимость этого приспособления непосильна. Доходы у них маленькие, работает только Димин папа, а болезнь малыша быстро прогрессирует. На оплату вертикализатора требуется 582 794 рубля .



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