Карта Уралсиба вошла в топ премиальных дебетовок
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Карта Premium Mir Supreme банка Уралсиб попала в рейтинг премиальных карт портала Банки.ру
В исследовании рассматривали предложения российских банков на 19 марта 2024 года.
Эксперты отметили следующие привилегии для владельцев карты Premium Mir Supreme от Уралсиба:
- кэшбэк до 3% на покупки в любых категориях;
- максимальная доходность по вкладам в банке;
- бесплатная страховка в путешествиях для всей семьи;
- бесплатное посещение бизнес-залов;
- компенсация расходов на такси до 2000 рублей в месяц и другие.
Узнать подробности о карте Mir Supreme можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.
Ранее другая карта Уралсиба — «Прибыль» возглавила рейтинг лучших российских дебетовок с кешбэком, а кредитка «120 дней на максимум» вошла в топ-10 самых выгодных в стране.
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19 марта, 14:01 Реклама«Круче сеанса психотерапии»
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