Карта Уралсиба вошла в топ премиальных дебетовок

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото Rawpixel.com, ru.freepik.com

Карта Premium Mir Supreme банка Уралсиб попала в рейтинг премиальных карт портала Банки.ру

В исследовании рассматривали предложения российских банков на 19 марта 2024 года.

Эксперты отметили следующие привилегии для владельцев карты Premium Mir Supreme от Уралсиба:

  • кэшбэк до 3% на покупки в любых категориях;
  • максимальная доходность по вкладам в банке;
  • бесплатная страховка в путешествиях для всей семьи;
  • бесплатное посещение бизнес-залов;
  • компенсация расходов на такси до 2000 рублей в месяц и другие.

Узнать подробности о карте Mir Supreme можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.

Ранее другая карта Уралсиба — «Прибыль» возглавила рейтинг лучших российских дебетовок с кешбэком, а кредитка «120 дней на максимум» вошла в топ-10 самых выгодных в стране.

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