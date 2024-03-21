Карта Уралсиба вошла в топ премиальных дебетовок

Карта Premium Mir Supreme банка Уралсиб попала в рейтинг премиальных карт портала Банки.ру

В исследовании рассматривали предложения российских банков на 19 марта 2024 года.

Эксперты отметили следующие привилегии для владельцев карты Premium Mir Supreme от Уралсиба: кэшбэк до 3% на покупки в любых категориях;

максимальная доходность по вкладам в банке;

бесплатная страховка в путешествиях для всей семьи;

бесплатное посещение бизнес-залов;

компенсация расходов на такси до 2000 рублей в месяц и другие.

Узнать подробности о карте Mir Supreme можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.

Ранее другая карта Уралсиба — «Прибыль» возглавила рейтинг лучших российских дебетовок с кешбэком, а кредитка «120 дней на максимум» вошла в топ-10 самых выгодных в стране.