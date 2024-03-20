В Краснодаре на улице Новороссийской появится новая школа на 1550 мест

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя joffi с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя joffi с сайта pixabay.com

В Краснодаре на территории ЖК «Рекорд» на улице Новороссийской строят школу

По данным пресс-службы мэрии Краснодара, школу планируют достроить в 2026 году. На участке начались подготовительные работы. Специалисты роют котлован для фундамента. Об этом сообщила пресс-служба застройщика.

Общая площадь школы превысит 27 тыс. кв. метров. Основной вход будет расположен с улицы Новороссийской. Специалисты озеленят треть территории.

В Краснодаре к 1 сентября 2024 года откроют 11 школ:

Здание учебного заведения разделят на начальную и основную школы. В первом блоке разместят классы иностранного языка, музыки, труда, информатики, робототехники, игровые комнаты для продленки и помещение для внеклассной работы. В секции для 5-11 классов появятся кабинеты по основным предметам с лаборантскими, аудитории по обработке древесины, металла и тканей, кабинет кулинарии, лаборатория 3D-моделирования.

Также по проекту предусмотрены вестибюли с гардеробными, столовая, библиотека, школьный музей, медицинский блок, актовый зал, гримерные, помещения для хранения костюмов, музыкальных инструментов, санузлы, тренажерный зал и три спортзала.

Школьный двор разделят на спортивную и хозяйственную зоны, а также на локации для отдыха и игр учеников. В физкультурной зоне разместят поле для мини-футбола, беговую дорожку на 200 метров, участок для прыжков в длину, тренажеры, полосу препятствий, площадку для волейбола и баскетбола.

Для маломобильных граждан оборудуют широкие дверные проемы, три лифта, а также пандусы и вертикальные подъемники на входе.

По периметру здания установят двухметровое ограждение. У главных ворот разместят парковки на 73 машиноместа. Во внутреннем дворе школы запланирована площадка для мероприятий.

Напомним, что в Краснодарском крае в 2024 году на строительство школ и детских садов направят почти 36 млрд рублей. 

Как писали ранее Юга.ру, осенью в Краснодаре достроят образовательное учреждение на Западном обходе. Школу планируют открыть в 2025 году.

Благоустройство Краснодар Строительство Школа

Новости

Аналитики составили рейтинг вузов Южного округа. Рассказываем о лидерах
В Краснодаре на улице Новороссийской появится новая школа на 1550 мест
На Восточном обходе Краснодара временно изменят схему движения
В Россию пришла астрономическая весна. Рассказываем о дне весеннего равноденствия
Погода в Краснодаре: синоптики прогнозируют похолодание и дожди
В курортном сезоне 2024 года между городами Белоруссии и Крымом запустят ж/д вагоны

Лента новостей

Реклама на сайте