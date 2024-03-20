В Краснодаре на улице Новороссийской появится новая школа на 1550 мест

По данным пресс-службы мэрии Краснодара, школу планируют достроить в 2026 году. На участке начались подготовительные работы. Специалисты роют котлован для фундамента. Об этом сообщила пресс-служба застройщика.

Здание учебного заведения разделят на начальную и основную школы. В первом блоке разместят классы иностранного языка, музыки, труда, информатики, робототехники, игровые комнаты для продленки и помещение для внеклассной работы. В секции для 5-11 классов появятся кабинеты по основным предметам с лаборантскими, аудитории по обработке древесины, металла и тканей, кабинет кулинарии, лаборатория 3D-моделирования.



Также по проекту предусмотрены вестибюли с гардеробными, столовая, библиотека, школьный музей, медицинский блок, актовый зал, гримерные, помещения для хранения костюмов, музыкальных инструментов, санузлы, тренажерный зал и три спортзала.



Школьный двор разделят на спортивную и хозяйственную зоны, а также на локации для отдыха и игр учеников. В физкультурной зоне разместят поле для мини-футбола, беговую дорожку на 200 метров, участок для прыжков в длину, тренажеры, полосу препятствий, площадку для волейбола и баскетбола.

Для маломобильных граждан оборудуют широкие дверные проемы, три лифта, а также пандусы и вертикальные подъемники на входе.



По периметру здания установят двухметровое ограждение. У главных ворот разместят парковки на 73 машиноместа. Во внутреннем дворе школы запланирована площадка для мероприятий.