На Кубани и в Крыму в 7 раз вырос объем льготной ипотеки — статистика

В феврале банк РНКБ выдал 278 кредитов на 1,28 млрд рублей по госпрограмме «Семейная ипотека»

Это больше 40% общего количества оформленных в банке ипотек за февраль (653 кредита на 2,86 млрд рублей) и 60% объема всех льготных ипотек в том же месяце (460 льготных кредитов на 2,1 млрд рублей).

В целом в банке отмечают рост объема льготных ипотек за февраль почти в 7 раз год к году.

Помимо «Семейной ипотеки» льготные процентные ставки в РНКБ по кредиту на жилье можно получить по программам «Ипотека с господдержкой», «Сельская ипотека» и «IT-ипотека».

Читайте также: В 2023 году россияне стали чаще брать ипотеки на строительство частных домов

Около 60% заемщиков приобретают жилье на первичном рынке, в 70% случаев — при помощи льготных госпрограмм, сообщает вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин.