На Кубани и в Крыму в 7 раз вырос объем льготной ипотеки — статистика

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В феврале банк РНКБ выдал 278 кредитов на 1,28 млрд рублей по госпрограмме «Семейная ипотека»

Это больше 40% общего количества оформленных в банке ипотек за февраль (653 кредита на 2,86 млрд рублей) и 60% объема всех льготных ипотек в том же месяце (460 льготных кредитов на 2,1 млрд рублей).

В целом в банке отмечают рост объема льготных ипотек за февраль почти в 7 раз год к году.

Помимо «Семейной ипотеки» льготные процентные ставки в РНКБ по кредиту на жилье можно получить по программам «Ипотека с господдержкой», «Сельская ипотека» и «IT-ипотека».

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Около 60% заемщиков приобретают жилье на первичном рынке, в 70% случаев — при помощи льготных госпрограмм, сообщает вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по размеру ипотеки. В декабре 2023 года сумма ипотечных кредитов достигла 41,13 млрд рублей.

Банки Деньги Жилье Ипотека Недвижимость РНКБ Семья Финансы Экономика

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