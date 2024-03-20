Теленку-клону, рожденному в Краснодарском крае, выбирают имя
Первый клонированный теленок родился на ферме предприятия «Рассвет» в Краснодарском крае
Над экспериментом работали учёные из лаборатории «Альтраген» в Усть-Лабинске. Теленка произвели от коровы с рекордными показателями надоев: 18 тонн молока в год, тогда как обычная — примерно 10 тонн. Он родился весом в 70 килограммов, обычно такого веса телята достигают к двум месяцам жизни.
В пресс-службе группы компаний «Прогресс Агро» рассказали, что подобных успешных экспериментов в области животноводства с помощью метода Handmade Cloning в России еще не проводилось.
В компании рассчитывают, что использование клонирования позволит реализовать стратегические планы по разведению высокопродуктивных генотипированных животных.
Теленок-клон растет и развивается, уверено ходит и пьет молоко. Однако на ферме до сих пор не выбрали для него имя и предлагают жителям региона проголосовать за понравившееся (Марта, Кубань, Звездочка, Клоня, Милка) или предложить свой вариант в комментариях.
На момент написания новости свои голоса отдали 1 тыс. 69 пользователей. Большинство — за имя Клоня. Среди предложенных вариантов Зорька, Бетти, Жади, Маруся, Клуша, Клондетта, Агроша, Каланча.
Как писали Юга.ру, в 2024 году «Агрокомплекс им. Ткачева» вложит 10 млрд рублей в сельхозтехнику, ремонт заводов и магазины в Москве.