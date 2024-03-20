Теленку-клону, рожденному в Краснодарском крае, выбирают имя

Первый клонированный теленок родился на ферме предприятия «Рассвет» в Краснодарском крае

Над экспериментом работали учёные из лаборатории «Альтраген» в Усть-Лабинске. Теленка произвели от коровы с рекордными показателями надоев: 18 тонн молока в год, тогда как обычная — примерно 10 тонн. Он родился весом в 70 килограммов, обычно такого веса телята достигают к двум месяцам жизни.

В пресс-службе группы компаний «Прогресс Агро» рассказали, что подобных успешных экспериментов в области животноводства с помощью метода Handmade Cloning в России еще не проводилось.

В компании рассчитывают, что использование клонирования позволит реализовать стратегические планы по разведению высокопродуктивных генотипированных животных.

Теленок-клон растет и развивается, уверено ходит и пьет молоко. Однако на ферме до сих пор не выбрали для него имя и предлагают жителям региона проголосовать за понравившееся (Марта, Кубань, Звездочка, Клоня, Милка) или предложить свой вариант в комментариях.

На момент написания новости свои голоса отдали 1 тыс. 69 пользователей. Большинство — за имя Клоня. Среди предложенных вариантов Зорька, Бетти, Жади, Маруся, Клуша, Клондетта, Агроша, Каланча.