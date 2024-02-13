В Краснодарском крае заговорили о возможном дефиците сахара. Спросили о ситуации с семенами

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя stockking с сайта freepik.com
    © Фото пользователя stockking с сайта freepik.com

В «Национальном семенном альянсе» рассказали о запасах сахарной свеклы в Краснодарском крае

13 февраля председатель ассоциации «Народный Фермер Кубани» Константин Юров сообщил «РБК Краснодар», что в хозяйствах региона семян сахарной свеклы не больше 60%. Это заставляет фермеров волноваться накануне весеннего сева. По словам специалиста, проблему может решить импорт.

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«Если семян не хватает, то сахарной свеклы посеют меньше, это скажется и на урожае. Опасения в том, что земля подготовлена, а семена есть не у всех. Чтобы выйти из этой ситуации, необходимо ввезти иностранные семена и обеспечить ими аграриев», — заявил Юров.

Юга.ру спросили о запасах семян сахарной свеклы на Кубани в «Национальном семенном альянсе». Там со словами Юрова не согласились и привели следующие данные:

«Потребность в семенах сахарной свеклы составляет 260 тыс. посевных единиц при посевной площади порядка 200 тыс. га. На данный момент в хозяйствах уже имеется 60% от общего объема потребности семян сахарной свеклы. Кроме того, по данным НСА, в Краснодарском крае имеется достаточный запас семян для покрытия потребности.

Во ВНИИМК имеется 60 тыс. посевных единиц, а в АО «Щелково Агрохим» 71 тыс. посевных единиц. В сумме получается 131 тыс. посевных единиц запаса, что полностью закрывает потребность семян сахарной свеклы. Более того, имеется профицит в 27 тыс. посевных единиц».

Напомним, что в начале 2024 года в магазины южных регионов поступило 6 тонн сливочного масла неизвестного происхождения.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае ускорилась инфляция из-за цен на еду и автомобили.

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