Краснодарка родила дочь и попала в Книгу рекордов России

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот с сайта книги рекордов России https://knigarekordovrossii.ru/rekordy/semya/naibolshaya-raznitsa-v-vozraste-mezhdu-bratom-i-sestroy-v-rossii/
    © Скриншот с сайта книги рекордов России https://knigarekordovrossii.ru/rekordy/semya/naibolshaya-raznitsa-v-vozraste-mezhdu-bratom-i-sestroy-v-rossii/

Семья из Краснодара побила рекорд по самой большой разнице в возрасте между братом и сестрой в России

3 апреля 2023 года 52-летняя Светлана Халимова из Краснодара родила дочку по имени Ясмин. У женщины также есть сын Андрей Куркин. Он был рожден 11 ноября 1988 года.

В Краснодарском крае с 1 февраля увеличилась выплата при рождении ребенка:

Из-за большой разницы в возрасте детей женщина попала в Книгу рекордов России. Результат составил 34 года 4 месяца 23 дня. Рекорд зафиксировали 29 января 2024 года.

Напомним, что многодетным семьям в Краснодарском крае будут компенсировать стоимость обучения в колледжах.

Как писали ранее Юга.ру, в Госдуме рассмотрят законопроект о премиях к юбилеям в браке.

Дети Краснодар общество рекорды Семья

Новости

В Краснодаре состоится читка пьесы «Стойко падают киты»
В Краснодаре покажут спортивную драму «В потоке трех стихий»
Краснодарка родила дочь и попала в Книгу рекордов России
Власти рассказали, каким будет курорт на побережье Каспийского моря в Дагестане
Краснодар занял первое место по росту цен вторичное жилье — аналитики
Россияне активно бронируют отели в Сочи и Санкт-Петербурге на майские праздники. Спросили о ценах

Лента новостей

Реклама на сайте