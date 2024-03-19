Краснодарка родила дочь и попала в Книгу рекордов России

Семья из Краснодара побила рекорд по самой большой разнице в возрасте между братом и сестрой в России

3 апреля 2023 года 52-летняя Светлана Халимова из Краснодара родила дочку по имени Ясмин. У женщины также есть сын Андрей Куркин. Он был рожден 11 ноября 1988 года.

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Из-за большой разницы в возрасте детей женщина попала в Книгу рекордов России. Результат составил 34 года 4 месяца 23 дня. Рекорд зафиксировали 29 января 2024 года.



Напомним, что многодетным семьям в Краснодарском крае будут компенсировать стоимость обучения в колледжах.