Краснодар занял первое место по росту цен вторичное жилье — аналитики

Аналитики выяснили, как в феврале изменились цены на вторичную недвижимость в Краснодаре

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», за февраль цены на вторичную недвижимость в Краснодаре выросли на 3,2% и превысили 112 тыс. рублей за кв. метр. При этом за год (февраль 2024 к февралю 2023) рост стоимости вторичного жилья в городе составил 7,5%.

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Эксперты сообщили, что за последний месяц цены на краснодарские новостройки сократились на 2,2%, а стоимость кв. метра первичной недвижимости превысила 164 тыс. рублей.



Согласно исследованию, за последний год вторичное жилье в Ростове-на-Дону подорожало на 16,3%, а в Сочи — на 5,9%. При этом за февраль 2024 года цены на вторичную недвижимость на курорте поднялись на 1,7% и достигли 285 тыс. рублей за кв. метр.



Аналитики выяснили, что городами с максимальной разницей в стоимости квадратного метра вторичной и первичной недвижимости в феврале стали Сочи (31,9%), Краснодар (31,3%), Нижний Новгород (26,4%), Казань (21,5%) и Ростов-на-Дону (21,2%).