На дорогах Краснодарского края и Адыгеи за год выросла интенсивность движения

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

На трассах Кубани и Адыгеи с 2022 по 2023 год изменилась среднесуточная интенсивность движения автомобилей

Интенсивность движения по трассе Р-217 «Кавказ», которая соединяет регионы СКФО с Краснодарским краем, в 2023 году выросла до 21 тыс. автомобилей в сутки по сравнению с 20222 годом (18,7 тыс. автомобилей). Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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По данным специалистов, среднесуточная интенсивность в 2023 году на дороге А-136 составила 82 тыс. автомобилей (77, 4 тыс. в 2022 году), на А-160 — 21,9 тыс. (почти 20 тыс. в 2022 году), на А-290 — около 42 тыс. (40,3 тыс в 2022 году).

При этом на трассах А-147 и А-149 интенсивность движения транспорта год к году почти не изменилась.

Эксперты также отметили снижение среднесуточной интенсивности с 2022 по 2023 год на дорогах А-146 (64 тыс. машин против 48,3 тыс. соответственно) и А-159 (6,8 тыс. машин против 4,9 тыс.).

В 2023 году максимальный прирост интенсивности движения выявили на трассах А-149 — он достиг 24,5 тыс. транспортных средств в сутки (20 тыс. в 2022 году), а также на А-290 — 61,9 тыс. автомобилей в день (53 тыс. в 2022 году).

Напомним, что в Краснодарском крае в 2024 году планируют отремонтировать 230 км дорог.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре рассказали о снижении пассажиропотока на общественном транспорте после закрытия аэропорта.

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