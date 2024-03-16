На дорогах Краснодарского края и Адыгеи за год выросла интенсивность движения

По данным специалистов, среднесуточная интенсивность в 2023 году на дороге А-136 составила 82 тыс. автомобилей (77, 4 тыс. в 2022 году), на А-160 — 21,9 тыс. (почти 20 тыс. в 2022 году), на А-290 — около 42 тыс. (40,3 тыс в 2022 году).



При этом на трассах А-147 и А-149 интенсивность движения транспорта год к году почти не изменилась.



Эксперты также отметили снижение среднесуточной интенсивности с 2022 по 2023 год на дорогах А-146 (64 тыс. машин против 48,3 тыс. соответственно) и А-159 (6,8 тыс. машин против 4,9 тыс.).



В 2023 году максимальный прирост интенсивности движения выявили на трассах А-149 — он достиг 24,5 тыс. транспортных средств в сутки (20 тыс. в 2022 году), а также на А-290 — 61,9 тыс. автомобилей в день (53 тыс. в 2022 году).