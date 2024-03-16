В Сочи в парке «Дендрарий» реконструируют цветочный павильон
В сочинском парке «Дендрарий» переоборудуют цветочный павильон
Проект реконструкции уже разработан и сейчас находится на согласовании. Цветочный павильон может стать локацией для проведения выставок. Об этом сообщают «Вести Сочи». Сроки реализации проекта не уточняются.
В «Дендрарии» специалисты изучат скульптуры и архитектурные ансамбли. В парке также реконструируют коммуникации, которым более 50 лет.
По данным СМИ, к лету планируют обновить ротонду на входе в «Дендрарий» и завершить ремонт канатной дороги, ведущей в верхнюю часть парка.
Цветочный павильон расположен над подземным пешеходным переходом, который соединяет верхнюю и нижнюю части сочинского «Дендрария». Он был построен по проекту архитектора Галины Чернус и открыт зимой 1971 года.
Объект использовали для разных целей, но в итоге закрыли. Специфическую конструкцию оказалось сложно эксплуатировать.