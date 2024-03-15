Фитнес-браслеты стали самым популярным подарком в Краснодарском крае — МегаФон

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Вся Россия

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  • © Фото Drazen Zigic, ru.freepik.com
    © Фото Drazen Zigic, ru.freepik.com

Продажи смарт-часов, умных колонок, фитнес-браслетов и беспроводных наушников накануне праздника 8 Марта выросли в 2,3 раза в денежном выражении по сравнению с обычной неделей

По данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota, с 4 по 8 марта продажи гаджетов вырослина 27% в штуках и на 45% в денежном выражении по сравнению с обычной неделей года. В предпраздничные дни покупатели тратили больше: средний чек увеличился на 8%.

Картина потребления в этот период тоже изменилась. Самыми быстрорастущими категориями продаж стали «цифровые аксессуары» и «умные колонки». Жительницы юга чаще получали в подарок фитнес-браслеты. Спрос на них в салонах МегаФона вырос в 8,5 раз по сравнению со средненедельными показателями. Покупатели отдавали предпочтение гаджетам китайских брендов, в топе — Xiaomi Smart Band 8.

Продажи умных колонок увеличились в 7 раз. Чаще всего в салонах операторов в регионе приобретали «Яндекс Станции с Алисой» в версии «Лайт» и «Мини+». 

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В число наиболее быстрорастущих категорий в Краснодарском крае также вошли умные часы, продажи которых выросли в 2,7 раз. Покупатели предпочли модель Infinix Watch XW1. Традиционный лидер среди аксессуаров — беспроводные наушники — также показал рост: продажи увеличились в 2 раза.

Категория смартфонов росла в регионе чуть медленнее остальных и показала прирост лишь в 1,3 раза в преддверии праздников.

«Накануне женского праздника покупатель больше обычного интересовался теми категориями товаров, где есть максимальная вариативность. Повышенный спрос получили те гаджеты, которые обладают широкой цветовой палитрой и оригинальным дизайн-исполнением», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Как сообщали Юга.ру, продажи новых смартфонов в Краснодаре в 2023 году выросли на 36%, а б/у смартфонов — на 27%.

8 марта МегаФон Технологии Торговля Финансы

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