Фитнес-браслеты стали самым популярным подарком в Краснодарском крае — МегаФон

Продажи смарт-часов, умных колонок, фитнес-браслетов и беспроводных наушников накануне праздника 8 Марта выросли в 2,3 раза в денежном выражении по сравнению с обычной неделей

По данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota, с 4 по 8 марта продажи гаджетов вырослина 27% в штуках и на 45% в денежном выражении по сравнению с обычной неделей года. В предпраздничные дни покупатели тратили больше: средний чек увеличился на 8%.

Картина потребления в этот период тоже изменилась. Самыми быстрорастущими категориями продаж стали «цифровые аксессуары» и «умные колонки». Жительницы юга чаще получали в подарок фитнес-браслеты. Спрос на них в салонах МегаФона вырос в 8,5 раз по сравнению со средненедельными показателями. Покупатели отдавали предпочтение гаджетам китайских брендов, в топе — Xiaomi Smart Band 8.

Продажи умных колонок увеличились в 7 раз. Чаще всего в салонах операторов в регионе приобретали «Яндекс Станции с Алисой» в версии «Лайт» и «Мини+».