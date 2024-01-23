В Краснодаре продажи смартфонов выросли на 36% за 2023 год

Продажи новых смартфонов в Краснодаре в 2023 году выросли на 36%, а б/у смартфонов за прошлый год — на 27%. Об этом Юга.ру сообщила пресс-служба «Авито».

Средняя стоимость б/у смартфона на сайте объявлений в 2023 году составила 22 тыс. рублей, а нового телефона — 51 тыс. рублей.

«В 2022 году мы наблюдали нетипичный рост в категории смартфонов — продажи выросли почти на треть, а продажи новых телефонов показали рост в 1,5 раза. Что объяснялось дефицитом ряда новых позиций и выросшими ценами в привычных офлайн-магазинах, а также более широким выбором на онлайн-платформах, так как наши продавцы быстрее наладили альтернативные каналы поставок. Поэтому в 2023 году, после стабилизации ситуации на рынке, можно было бы ожидать снижения темпов роста на «Авито», однако мы наблюдаем рост: потребительские привычки меняются, и теперь все больше россиян приобретают смартфоны онлайн, и, в том числе, ищут лучшие варианты по соотношению «цена-качество» в ресейл-сегменте», — рассказал руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в «Авито» Павел Комаров.



Первое место в рейтинге по покупке смартфонов в Краснодаре занял Apple. Его доля среди всех приобретенных на платформе устройств составила 67%. За 2023 год продажи б/у смартфонов Apple на сайте объявлений увеличились на 21%, а новых — на 39%. Средний чек покупки за новый телефон составил 60 тыс. рублей, а за б/у — 29 тыс.

Второе место занял Samsung (12% покупок). В 2023 году краснодарцы покупали устройства этого бренда на 5% реже, чем в прошлом. Цены на новый Samsung в среднем на платформе составили 48 тыс. рублей, а на бывшие в использовании — 14 тыс. рублей.



На третьей позиции расположился бренд Xiaomi с долей продаж в 10% и ростом спроса на 6% за год. Средний чек покупки на сайте объявлений в 2023 году составил 25 тыс. рублей за новый телефон и 9 тыс. рублей за б/у.

Также в 2023 году в пятерку лидеров вошли марки Honor и Realme. Продажи смартфонов первого бренда по городу снизились на 21%, а второго — выросли на 62%. В среднем устройства этих марок можно было купить за 7 тыс. и 13 тыс. рублей.