В Краснодаре интерес к строительству частных домов вырос на 68% — аналитики

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Аналитики выяснили, насколько в Краснодаре изменился спрос на частные дома, земельные участки и услуги строителей

По данным сервиса «Авито Недвижимость», в Краснодаре спрос на строительство домов под ключ в 2023 году вырос на 68% по сравнению с 2022 годом. Интерес к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства увеличился на 12%. 

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Эксперты сообщили, что в 2023 году на 40% вырос спрос на строительные услуги. Краснодарцы стали чаще интересоваться отделкой деревянных домов, бань, саун (+117%), изыскательными работами (+116%) и газификацией (+95%). 

Исследование также показало, что в 2023 году на фоне роста спроса на рынке участков в Краснодарском крае предложений стало меньше на 5%. Доля земель для индивидуального жилищного строительства по итогам прошлого года составила 70%. Средняя площадь участков в регионе — девять соток.

Специалисты сервиса рассказали, что в Краснодаре в прошлом году спрос на ремонт и отделку вырос на 75%. Самые востребованные услуги у краснодарцев: ремонт квартир и домов под ключ (15%), работы сантехников (12%) и потолочников (9%). Грузоперевозчиков по городу заказывали чаще на 35%, а междугородних — на 39%.

Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край, по данным Росреестра, занял первое место в РФ по сделкам со вторичным жильем.

Жилье Краснодар Недвижимость Строительство

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