В Краснодаре интерес к строительству частных домов вырос на 68% — аналитики

По данным сервиса «Авито Недвижимость», в Краснодаре спрос на строительство домов под ключ в 2023 году вырос на 68% по сравнению с 2022 годом. Интерес к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства увеличился на 12%.

Эксперты сообщили, что в 2023 году на 40% вырос спрос на строительные услуги. Краснодарцы стали чаще интересоваться отделкой деревянных домов, бань, саун (+117%), изыскательными работами (+116%) и газификацией (+95%).



Исследование также показало, что в 2023 году на фоне роста спроса на рынке участков в Краснодарском крае предложений стало меньше на 5%. Доля земель для индивидуального жилищного строительства по итогам прошлого года составила 70%. Средняя площадь участков в регионе — девять соток.



Специалисты сервиса рассказали, что в Краснодаре в прошлом году спрос на ремонт и отделку вырос на 75%. Самые востребованные услуги у краснодарцев: ремонт квартир и домов под ключ (15%), работы сантехников (12%) и потолочников (9%). Грузоперевозчиков по городу заказывали чаще на 35%, а междугородних — на 39%.