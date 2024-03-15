Участок трассы из Краснодара в Ростов-на-Дону закроют до декабря 2024 года

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

«Автодор» рассказал о ремонте участка трассы М-4 «Дон» по направлению из Краснодара в Ростов-на-Дону

С 18 марта до конца ноября 2024 года на время ремонтных работ на 1056 км М-4 «Дон» закроют съезд по направлению из Краснодара в сторону Ростова-на-Дону. Об этом сообщает компания «Автодор».

Измененная схема движения на 1056 км М-4 «Дон»

Измененная схема движения на 1056 км М-4 «Дон»

Для разворота автомобилисты могут пользоваться развязкой на 1054 км трассы. 

Движение из Москвы в сторону Краснодара будет осуществляться без ограничений. 

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что о реконструкции трассы М-4 «Дон» в Ростовской области говорили еще в начале 2024 года. На первом этапе планируют отремонтировать участки с 933-го по 952-й км и с 991-го по 1024-й км, а на втором — с 952-го по 991-й км.

Как писали ранее Юга.ру, в Сочи на участке строительства обхода Адлера начали буровые работы.

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Участок трассы из Краснодара в Ростов-на-Дону закроют до декабря 2024 года
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