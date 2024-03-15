Участок трассы из Краснодара в Ростов-на-Дону закроют до декабря 2024 года

«Автодор» рассказал о ремонте участка трассы М-4 «Дон» по направлению из Краснодара в Ростов-на-Дону

С 18 марта до конца ноября 2024 года на время ремонтных работ на 1056 км М-4 «Дон» закроют съезд по направлению из Краснодара в сторону Ростова-на-Дону. Об этом сообщает компания «Автодор».

Для разворота автомобилисты могут пользоваться развязкой на 1054 км трассы.



Движение из Москвы в сторону Краснодара будет осуществляться без ограничений.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.



Напомним, что о реконструкции трассы М-4 «Дон» в Ростовской области говорили еще в начале 2024 года. На первом этапе планируют отремонтировать участки с 933-го по 952-й км и с 991-го по 1024-й км, а на втором — с 952-го по 991-й км.