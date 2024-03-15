С марта жители Калмыкии могут взять «Семейную ипотеку» на сумму в 2,5 раза больше лимита
Российский банк предложил жителям Калмыкии комбинировать семейную и рыночную ипотеки
Сбер сообщил, что теперь максимальный размер займа в банке — 15 млн рублей вместо базовых 6 млн рублей. При этом сумму до лимита оформляют по льготной ставке 6%, а сумму свыше — по рыночной.
Подать заявку на «Сeмeйную ипoтeку» с увеличенным лимитом могут граждане РФ старше 18 лет, воспитывающие:
- одного ребенка, который родился после 1 января 2018 года;
- как минимум двух детей младше 18 лет;
- ребенка с инвалидностью.
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В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области клиенты могут оформить ипотеку на сумму до 30 млн рублей, в остальных регионах — до 15 млн, тогда как базовые лимиты по «Семейной ипотеке» — 12 и 6 млн рублей соответственно. Подробные условия можно узнать на сайте или в ближайшем отделении Сбера.
По словам управляющего Калмыцким отделением Сбербанка Эрдни Лиджиева, в 2023 году на «Семейную ипотеку» пришлось больше половины всех выданных по льготным программам жилищных займов.
Как писали Юга.ру, в новостройках Краснодара цена за квадратный метр достигла 168 тыс. рублей, а Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по размеру ипотеки.