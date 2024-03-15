С марта жители Калмыкии могут взять «Семейную ипотеку» на сумму в 2,5 раза больше лимита

Российский банк предложил жителям Калмыкии комбинировать семейную и рыночную ипотеки

Сбер сообщил, что теперь максимальный размер займа в банке — 15 млн рублей вместо базовых 6 млн рублей. При этом сумму до лимита оформляют по льготной ставке 6%, а сумму свыше — по рыночной.

Подать заявку на «Сeмeйную ипoтeку» с увеличенным лимитом могут граждане РФ старше 18 лет, воспитывающие: одного ребенка, который родился после 1 января 2018 года;

как минимум двух детей младше 18 лет;

ребенка с инвалидностью.

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В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области клиенты могут оформить ипотеку на сумму до 30 млн рублей, в остальных регионах — до 15 млн, тогда как базовые лимиты по «Семейной ипотеке» — 12 и 6 млн рублей соответственно. Подробные условия можно узнать на сайте или в ближайшем отделении Сбера.

По словам управляющего Калмыцким отделением Сбербанка Эрдни Лиджиева, в 2023 году на «Семейную ипотеку» пришлось больше половины всех выданных по льготным программам жилищных займов.