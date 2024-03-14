Риэлторы удаляют объявления о продаже самостроев и фейкового жилья в Большом Сочи

Сервис недвижимости «Домклик» удаляет объявления с несуществующими объектами по заниженной цене или незаконными постройками под снос в Большом Сочи

В фейковых объявлениях указаны несуществующие объекты. Цены на них обычно намного ниже рыночных, на фото — евроремонт и дорогая обстановка. Когда клиенты записываются на просмотр лота, им предлагают подобрать аналогичные варианты — после того, как они заключат договор на подбор недвижимости в офисе риелторской компании.

Другая категория недобросовестных объявлений — самовольные незаконные постройки. В соответствии с законодательством РФ они подлежат сносу или приведению к существующим нормам, причем все расходы на эти мероприятия ложатся на плечи новых владельцев.

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Представители сервиса рассказали, что модераторы каждый день удаляют объявления о продаже недвижимости в Сочи с поддельными фотографиями, неверными параметрами и заниженной стоимостью объектов. В январе — феврале 2024 года с публикации сняли около 10 тыс. таких объявлений. Команда «Домклик» детально изучает ценообразование на рынке недвижимости Сочи, консультируясь с городской гильдией риелторов.

На «Домклик» появился специальный раздел, где можно проверить законность постройки на земельном участке в Сочи и больше узнать о самострое и фейках.