Риэлторы удаляют объявления о продаже самостроев и фейкового жилья в Большом Сочи
Сервис недвижимости «Домклик» удаляет объявления с несуществующими объектами по заниженной цене или незаконными постройками под снос в Большом Сочи
В фейковых объявлениях указаны несуществующие объекты. Цены на них обычно намного ниже рыночных, на фото — евроремонт и дорогая обстановка. Когда клиенты записываются на просмотр лота, им предлагают подобрать аналогичные варианты — после того, как они заключат договор на подбор недвижимости в офисе риелторской компании.
Другая категория недобросовестных объявлений — самовольные незаконные постройки. В соответствии с законодательством РФ они подлежат сносу или приведению к существующим нормам, причем все расходы на эти мероприятия ложатся на плечи новых владельцев.
В Сочи подорожали новостройки, а в Краснодаре — подешевели:
Представители сервиса рассказали, что модераторы каждый день удаляют объявления о продаже недвижимости в Сочи с поддельными фотографиями, неверными параметрами и заниженной стоимостью объектов. В январе — феврале 2024 года с публикации сняли около 10 тыс. таких объявлений. Команда «Домклик» детально изучает ценообразование на рынке недвижимости Сочи, консультируясь с городской гильдией риелторов.
На «Домклик» появился специальный раздел, где можно проверить законность постройки на земельном участке в Сочи и больше узнать о самострое и фейках.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял первое место в РФ по сделкам со вторичным жильем и опередил Москву по недоступности недвижимости для местных жителей. В новостройках Краснодара цена за квадратный метр достигла 168 тыс. рублей.