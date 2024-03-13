В Новороссийске археологи нашли 22 погребения времен Боспорского царства

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

При раскопках могильника в Новороссийске археологи обнаружили перстни с гравировками божеств и останки античной посуды

Раскопки проходили на памятнике археологии «Грунтовый могильник «Батырский 1». Их провели на месте строительства многоуровневой развязки трасс Краснодар — Верхнебаканский и Новороссийск — Керчь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Сотрудники Института археологии российской академии наук нашли 22 погребения. Некоторые из захоронений имели каменные конструкции в виде ящиков. Помимо останков обнаружили погребальный инвентарь.

Исследования позволили восстановить черты обряда, по которому местное население проводило захоронение. Самые приметные находки — бронзовые и железные перстни с гравировками античных божеств и образов.

Также возле ряда погребений обнаружили детали античных амфор, кувшинов и мисок. Специалисты заявили, что это могут быть остатки поминальных комплексов — тризн или выброшенный грабителями погребальный инвентарь.

  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

«Охранно-спасательные раскопки проводятся в случае, когда на территории, подлежащей хозяйственному освоению и застройке, расположены памятники археологии. По окончании исследований обнаруженные артефакты пополняют государственный музейный фонд РФ», — рассказал вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

Напомним, что в ноябре 2023 года в Краснодарском крае археологи нашли могилу древнего коня и его воина.

Как писали ранее Юга.ру, в Адыгее обнаружили амфору железного века из греческого города Менда. Это подтвердило расселение меотских племен по реке Гиага.

Археология История Культурное наследие Наука Новороссийск

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