Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Подранки» 1977 года

Краснодарский край

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

Творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 17 марта посмотреть и обсудить фильм «Подранки» (12+)

Писатель Алексей Бартенев возвращается в город, где провёл детство. Вырос он в детском доме, так как его родители погибли во время войны, когда ему ещё не было и года (отец погиб на фронте, мать покончила с собой). Герой очень хочет найти своих родственников. Пока он ищет способы и возможности осуществить желаемое, память периодически возвращает его в прошлое.

Подранки — это раненные на охоте звери, которых поймать очень сложно, так как они всеми силами цепляются за жизнь. Лента номинировлась на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Начало в в 17:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 300 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.

Как писали Юга.ру, кинопрокатная компания «Вольга» 11 апреля выпустит в российский прокат экшн-триллер «Манкимэн». Фильм про жителя Мумбаи, который лишился семьи из-за преступных действий местной мафии, снимали в самых больших трущобах Индии.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Подранки» 1977 года
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