Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Подранки» 1977 года

Писатель Алексей Бартенев возвращается в город, где провёл детство. Вырос он в детском доме, так как его родители погибли во время войны, когда ему ещё не было и года (отец погиб на фронте, мать покончила с собой). Герой очень хочет найти своих родственников. Пока он ищет способы и возможности осуществить желаемое, память периодически возвращает его в прошлое.

Подранки — это раненные на охоте звери, которых поймать очень сложно, так как они всеми силами цепляются за жизнь. Лента номинировлась на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Начало в в 17:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 300 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.