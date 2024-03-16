Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Подранки» 1977 года
Творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 17 марта посмотреть и обсудить фильм «Подранки» (12+)
Писатель Алексей Бартенев возвращается в город, где провёл детство. Вырос он в детском доме, так как его родители погибли во время войны, когда ему ещё не было и года (отец погиб на фронте, мать покончила с собой). Герой очень хочет найти своих родственников. Пока он ищет способы и возможности осуществить желаемое, память периодически возвращает его в прошлое.
Подранки — это раненные на охоте звери, которых поймать очень сложно, так как они всеми силами цепляются за жизнь. Лента номинировлась на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
Начало в в 17:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 300 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.
Как писали Юга.ру, кинопрокатная компания «Вольга» 11 апреля выпустит в российский прокат экшн-триллер «Манкимэн». Фильм про жителя Мумбаи, который лишился семьи из-за преступных действий местной мафии, снимали в самых больших трущобах Индии.