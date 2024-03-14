В российский прокат выйдет экшн-триллер «Манкимэн». Фильм снимали в самых больших трущобах Индии

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  • Кадр из трейлера к фильму «Манкимэн» © Скриншот видео с YouTube-канала «Вольга»
    Кадр из трейлера к фильму «Манкимэн» © Скриншот видео с YouTube-канала «Вольга»

Кинопрокатная компания «Вольга» 11 апреля выпустит в российский прокат экшн-триллер «Манкимэн» (16+)

Это режиссерский дебют британского актера индийского происхождения Дева Пателя. Получил известность благодаря роли Джамаля Малика в фильме «Миллионер из трущоб» и роли Анвара в сериале «Молокососы».

Триллер рассказывает историю жителя Мумбаи, который лишился семьи из-за преступных действий местной мафии. Ему приходится участвовать в подпольных боях и работать в ночном клубе, чтобы как-то сводить концы с концами. Но его главная цель — отмстить за смерть матери.

В основе фильма лежит миф об индуистском божестве Ханумане. Сам режиссер и исполнитель главной роли Дев Патель вдохновлялся лентами с Брюсом Ли, а также корейскими и болливудскими картинами и сказками.

Мировая премьера фильма состоялась 11 марта в рамках фестиваля SXSW (Остин, штат Техас), где зрители встретили картину бурными аплодисментами. На момент написания новости у ленты 88% положительной критики на сайте Rotten Tomatoes и оценка 69 из 100 на ресурсе Metacritic.

Ранее Юга.ру сделали обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, 14 марта. В списке драматический триллер «Бал сумасшедших», мультфильм «Валентина», драма «Первая дуэль», фантастическая комедия «Герой наших снов» и еще несколько других лент.

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