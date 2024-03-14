В российский прокат выйдет экшн-триллер «Манкимэн». Фильм снимали в самых больших трущобах Индии

Триллер рассказывает историю жителя Мумбаи, который лишился семьи из-за преступных действий местной мафии. Ему приходится участвовать в подпольных боях и работать в ночном клубе, чтобы как-то сводить концы с концами. Но его главная цель — отмстить за смерть матери.

Это режиссерский дебют британского актера индийского происхождения Дева Пателя. Получил известность благодаря роли Джамаля Малика в фильме «Миллионер из трущоб» и роли Анвара в сериале «Молокососы».

В основе фильма лежит миф об индуистском божестве Ханумане. Сам режиссер и исполнитель главной роли Дев Патель вдохновлялся лентами с Брюсом Ли, а также корейскими и болливудскими картинами и сказками.

Мировая премьера фильма состоялась 11 марта в рамках фестиваля SXSW (Остин, штат Техас), где зрители встретили картину бурными аплодисментами. На момент написания новости у ленты 88% положительной критики на сайте Rotten Tomatoes и оценка 69 из 100 на ресурсе Metacritic.