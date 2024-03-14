В Краснодаре пройдет лекция «Как правильно ходить на выставки?»

В Краснодаре 15 марта состоится лекция «Как правильно ходить на выставки?» от местного образовательного проекта «Зарядка» (16+)

Программа:

чего не надо делать на выставке или музее, чтобы продуктивно провести время;

как взаимодействовать с искусством, даже ничего не зная о художнике, эпохе или стиле;

как искусство развивает эмпатию, эмоциональный интеллект и критическое мышление.

Также участники сразу опробуют полученные навыки на конкретных произведениях искусства. Встречу проводит дизайнер и арт-блогер Альвина Саркисова.

Лекция для тех, кто уже увлекается искусством и хочет понять, как это работает; кто вообще не интересуется искусством, но в поиске инструментов для ментального и интеллектуального развития; кто хочет познакомиться с искусством, но не знает как.

Лекция пройдет в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, регистрация по ссылке. Оплата — пожертвования от 300 рублей.