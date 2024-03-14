В Краснодаре пройдет лекция «Как правильно ходить на выставки?»

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре 15 марта состоится лекция «Как правильно ходить на выставки?» от местного образовательного проекта «Зарядка» (16+)

Программа:

  • чего не надо делать на выставке или музее, чтобы продуктивно провести время;
  • как взаимодействовать с искусством, даже ничего не зная о художнике, эпохе или стиле;
  • как искусство развивает эмпатию, эмоциональный интеллект и критическое мышление.

Также участники сразу опробуют полученные навыки на конкретных произведениях искусства. Встречу проводит дизайнер и арт-блогер Альвина Саркисова.

Лекция для тех, кто уже увлекается искусством и хочет понять, как это работает; кто вообще не интересуется искусством, но в поиске инструментов для ментального и интеллектуального развития; кто хочет познакомиться с искусством, но не знает как.

Лекция пройдет в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, регистрация по ссылке. Оплата — пожертвования от 300 рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарском ДК Железнодорожников 18 марта состоится спектакль-фантазия «Безумная жизнь Сальвадора Дали» (16+).

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В Краснодаре пройдет лекция «Как правильно ходить на выставки?»
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