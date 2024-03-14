В Краснодаре пройдет лекция «Как правильно ходить на выставки?»
В Краснодаре 15 марта состоится лекция «Как правильно ходить на выставки?» от местного образовательного проекта «Зарядка» (16+)
Программа:
- чего не надо делать на выставке или музее, чтобы продуктивно провести время;
- как взаимодействовать с искусством, даже ничего не зная о художнике, эпохе или стиле;
- как искусство развивает эмпатию, эмоциональный интеллект и критическое мышление.
Также участники сразу опробуют полученные навыки на конкретных произведениях искусства. Встречу проводит дизайнер и арт-блогер Альвина Саркисова.
Лекция для тех, кто уже увлекается искусством и хочет понять, как это работает; кто вообще не интересуется искусством, но в поиске инструментов для ментального и интеллектуального развития; кто хочет познакомиться с искусством, но не знает как.
Лекция пройдет в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, регистрация по ссылке. Оплата — пожертвования от 300 рублей.
Как писали Юга.ру, в краснодарском ДК Железнодорожников 18 марта состоится спектакль-фантазия «Безумная жизнь Сальвадора Дали» (16+).