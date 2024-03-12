В Адыгее в 2023 году на поддержку семей с детьми направили 1,3 млрд рублей

Адыгея

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  • © Фото prostooleh на ru.freepik.com
    © Фото prostooleh на ru.freepik.com

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обозначил результаты работы в социальной сфере и задачи по новым нацпроектам в регионе

Глава региона рассказал Мурат Кумпилов рассказал, что в сейчас республике около 8700 многодетных семей. В 2023 году на развитие социальной защиты из бюджета направили более 4,6 млрд рублей. На поддержку семей с детьми выделили 1,3 млрд рублей.

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Также, по словам Кумпилова, продолжительность жизни в Адыгее достигла 75,4 года.

«Адыгея стабильно в пятерке регионов-лидеров по приверженности населения к здоровому образу жизни. Уровень обеспеченности населения объектами спорта превышает среднероссийский показатель и составляет 62,1%», — заявил глава республики.

В 2024 году в Адыгее планируют запустить новые меры поддержки населения. Например, для решения кадрового вопроса расширят педагогические классы по госпрограмме «Земский учитель».

Как писали ранее Юга.ру, глава Адыгеи обсудил с вице-премьером РФ развитие туризма, спорта и образования в республике.

Мурат Кумпилов общество Семья Социальные программы

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