В Адыгее в 2023 году на поддержку семей с детьми направили 1,3 млрд рублей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обозначил результаты работы в социальной сфере и задачи по новым нацпроектам в регионе

Глава региона рассказал Мурат Кумпилов рассказал, что в сейчас республике около 8700 многодетных семей. В 2023 году на развитие социальной защиты из бюджета направили более 4,6 млрд рублей. На поддержку семей с детьми выделили 1,3 млрд рублей.

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Также, по словам Кумпилова, продолжительность жизни в Адыгее достигла 75,4 года. «Адыгея стабильно в пятерке регионов-лидеров по приверженности населения к здоровому образу жизни. Уровень обеспеченности населения объектами спорта превышает среднероссийский показатель и составляет 62,1%», — заявил глава республики.



В 2024 году в Адыгее планируют запустить новые меры поддержки населения. Например, для решения кадрового вопроса расширят педагогические классы по госпрограмме «Земский учитель».