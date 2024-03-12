«Ростелеком» развернул бесшовные Wi-Fi-сети из 1,5 тыс. точек доступа на ВФМ в Сириусе
С 1 по 7 марта «Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером Всемирного фестиваля молодежи
Провайдер совместно с компаниями Tele2 и «Солар» обеспечил организаторов и гостей фестиваля связью, интернетом, системой умного видеонаблюдения, а также организовал киберзащиту.
«Ростелеком» запустил в Новосибирске Центр управления и мониторинга сетей:
«В Сочи у нашей компании большой опыт телеком-поддержки масштабных международных и федеральных проектов, включая зимнюю Олимпиаду 2014 года. Готовясь к фестивалю, мы задействовали не только нашу олимпийскую инфраструктуру, но и экспертизу в области кибербезопасности, видеонаблюдения и беспроводных технологий связи», — рассказал вице-президент по интеграционным решениям и проектам технической инфраструктуры «Ростелекома» Иван Петров.
В преддверии фестиваля специалисты «Ростелекома» проложили 15 км новой оптики и установили более 200 дополнительных коммутаторов, создав изолированную проводную сеть передачи данных. Каждый иностранный участник мероприятия мог воспользоваться сим-картой с включенным стартовым пакетом и совершать международные звонки.
Также «Ростелеком» развернул бесшовные Wi-Fi-сети на всех площадках фестиваля, задействовав более 1,5 тыс. точек доступа. Связь компании охватила более 20 площадок фестиваля молодежи. Сигнал с онлайн-трансляцией событий передавался по 60 цифровым каналам. Интернет-трафик за время фестиваля в Сириусе вырос на 182%.
Как писали ранее Юга.ру, в 39 малых населенных пунктах Краснодарского края и Адыгеи заработала мобильная связь «Ростелекома».
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