«Ростелеком» развернул бесшовные Wi-Fi-сети из 1,5 тыс. точек доступа на ВФМ в Сириусе

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»
    © Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

С 1 по 7 марта «Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером Всемирного фестиваля молодежи

Провайдер совместно с компаниями Tele2 и «Солар» обеспечил организаторов и гостей фестиваля связью, интернетом, системой умного видеонаблюдения, а также организовал киберзащиту.

«Ростелеком» запустил в Новосибирске Центр управления и мониторинга сетей:

«В Сочи у нашей компании большой опыт телеком-поддержки масштабных международных и федеральных проектов, включая зимнюю Олимпиаду 2014 года. Готовясь к фестивалю, мы задействовали не только нашу олимпийскую инфраструктуру, но и экспертизу в области кибербезопасности, видеонаблюдения и беспроводных технологий связи», — рассказал вице-президент по интеграционным решениям и проектам технической инфраструктуры «Ростелекома» Иван Петров. 

В преддверии фестиваля специалисты «Ростелекома» проложили 15 км новой оптики и установили более 200 дополнительных коммутаторов, создав изолированную проводную сеть передачи данных. Каждый иностранный участник мероприятия мог воспользоваться сим-картой с включенным стартовым пакетом и совершать международные звонки.

Также «Ростелеком» развернул бесшовные Wi-Fi-сети на всех площадках фестиваля, задействовав более 1,5 тыс. точек доступа. Связь компании охватила более 20 площадок фестиваля молодежи. Сигнал с онлайн-трансляцией событий передавался по 60 цифровым каналам. Интернет-трафик за время фестиваля в Сириусе вырос на 182%.

Как писали ранее Юга.ру, в 39 малых населенных пунктах Краснодарского края и Адыгеи заработала мобильная связь «Ростелекома».

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Безопасность Интернет Мобильная связь Ростелеком Связь Сириус Сочи Телеком Технологии

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