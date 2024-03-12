ГК ТОЧНО выступит партнером форума недвижимости «Движение» в Сочи

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Краснодарский край

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  • © Фото Сергея Журавлева
    © Фото Сергея Журавлева

В июне федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) поддержит форум для застройщиков «Движение»

Форум «Движение» продлится четыре дня. Его организуют для девелоперов, производителей и агентов недвижимости. На форуме выступят топ-менеджеры строительных компаний, архитекторы, представители банков и бизнес-тренеры.

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«Партнерство и коллаборации интересны тем, что в них участвуют одинаково сильные компании и проекты, которые в результате совместной деятельности улучшают друг друга. На «Движении» лидеры делятся экспертизой с рынком. Это помогает всей девелоперской отрасли развиваться, перенимать опыт и расти. Именно поэтому ГК ТОЧНО решила поддержать форум, став соорганизатором девелоперского кластера», — поделилась директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

  • © Фото Сергея Журавлева
    © Фото Сергея Журавлева
  • © Фото Сергея Журавлева
    © Фото Сергея Журавлева

Форум «Движение» проводится с 2020 года. За это время площадка приняла более 7 тыс. человек из 130 городов. В этом году мероприятие пройдет с 18 по 21 июня на территории курорта «Роза Хутор».

Напомним, в 2023 году группа компаний ТОЧНО также приняла участие в «Движении».

Как писали ранее Юга.ру, в феврале 2024 года ГК ТОЧНО получила пять наград всероссийского конкурса новостроек.

Благоустройство ГК ТОЧНО Недвижимость Роза Хутор Сочи Строительство Форумы

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