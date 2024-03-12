Вклад «Доход» от Уралсиба вошел в топ-5 самых прибыльных на три года

В конце февраля Уралсиб повысил ставки по вкладам вида «Доход». Доходность в линейке теперь составляет 12,97 — 15,40% годовых с учетом капитализации процентов (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада). Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей. Срок размещения вклада на выбор — 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней. Новым клиентам предлагают открыть вклад с доходностью 16,51% годовых с капитализацией процентов*.

Полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

*Ставка 16,51% с капитализацией действует для новых клиентов на вкладах «Доход» и «Доход Premium» при сумме вклада от 2 до 7 млн рублей включительно, размещенного на срок 181 день. Новый клиент — физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке Уралсиб либо есть счет в банке, открытый не более 30 календарных дней (включительно) назад.