В Сочи подорожали новостройки, а в Краснодаре — подешевели. Делимся мнением экспертов

По данным «Яндекс Недвижимость», в феврале цены на новостройки в крупных городах России выросли всего на 2%. Однако за год стоимость на первичную недвижимость поднялась на 16%.

Аналитики платформы сообщили, что в феврале Краснодар оказался единственным крупным городом в РФ, где цены на новостройки немного упали. В столице Кубани за февраль медианная стоимость на первичную недвижимость сократилась на 2,2% до 164 тыс. рублей за кв. метр. При этом рост цен на городские новостройки за год составил 9,7%. В феврале первичная недвижимость в Краснодара оказалась дороже, чем вторичная на 31,3% (по сравнению с январем 2024 этот разрыв сократился на 3,6%).



Как заявляют эксперты, в феврале 2024 года Сочи стал городом с самыми дорогими новостройками в России. Медианная цена на первичную недвижимость курорта за последний месяц выросла на 2,3% и перевалила за 418 тыс. рублей за кв. метр. За год новостройки в Сочи подорожали на 29%.

«Рынок новостроек достаточно инертен, финансовая модель уже была заложена на этапе проектирования — год-два-три назад. Соответственно, ждать ощутимого снижения цен на уже строящиеся и объекты не стоит. Динамика цен на новостройки сильно зависит от региона: например, там, где доступны адресные ипотечные программы, цена на новостройки будет расти быстрее, и это также будет влиять на среднюю цену на вторичном рынке», — рассказал коммерческий директор платформы Евгений Белокуров.