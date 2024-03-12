В Краснодаре пройдет лекция о Библии и интеллигентах

В конференц-зале отеля «Бристоль» в Краснодаре 14 марта состоится лекция «Библия как «страшный суд» интеллигента» от местного образовательного проекта «Культпросвет» (16+)

По словам организаторов, эта лекция для тех, кто жадно читает книги. Встречу проводит профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой зарубежной литературы КубГУ Алексей Татаринов.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, предварительная запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Отель «Бристоль» находится по адресу улица Калинина, 293.