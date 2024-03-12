В Краснодаре пройдет лекция о Библии и интеллигентах

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В конференц-зале отеля «Бристоль» в Краснодаре 14 марта состоится лекция «Библия как «страшный суд» интеллигента» от местного образовательного проекта «Культпросвет» (16+)

Программа:

  • Как устроена Библия? Ветхий Завет и Новый, Бог и сотворение мира, Грехопадение человека, Первое и Второе пришествие Христа.
  • Как устроена интеллигенция? Все заветы, грехопадения и пришествия — важные знаки личных потрясений и приключений.
  • Что объединяет христианина и интеллигента? Борьба с фарисейством.
  • Что различает христианина и интеллигента? Отношение к Богу и ритуалу.
  • Иисус творит интеллигенцию в Евангелие и тут же прихлопывает её. Зачем?
  • Как приходят умные в церковь? Философия, Достоевский, Булгаков, Сервантес и модернизм.
  • Как уходят из церкви? Сергей Аверинцев, Александр Мен, Андрей Кураев и Андрей Ткачев.
  • Как спастись бедному интеллигенту? Да и надо ли?

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По словам организаторов, эта лекция для тех, кто жадно читает книги. Встречу проводит профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой зарубежной литературы КубГУ Алексей Татаринов.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, предварительная запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Отель «Бристоль» находится по адресу улица Калинина, 293.

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В Краснодаре пройдет лекция о Библии и интеллигентах
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