В Краснодаре пройдет лекция о Библии и интеллигентах
В конференц-зале отеля «Бристоль» в Краснодаре 14 марта состоится лекция «Библия как «страшный суд» интеллигента» от местного образовательного проекта «Культпросвет» (16+)
Программа:
- Как устроена Библия? Ветхий Завет и Новый, Бог и сотворение мира, Грехопадение человека, Первое и Второе пришествие Христа.
- Как устроена интеллигенция? Все заветы, грехопадения и пришествия — важные знаки личных потрясений и приключений.
- Что объединяет христианина и интеллигента? Борьба с фарисейством.
- Что различает христианина и интеллигента? Отношение к Богу и ритуалу.
- Иисус творит интеллигенцию в Евангелие и тут же прихлопывает её. Зачем?
- Как приходят умные в церковь? Философия, Достоевский, Булгаков, Сервантес и модернизм.
- Как уходят из церкви? Сергей Аверинцев, Александр Мен, Андрей Кураев и Андрей Ткачев.
- Как спастись бедному интеллигенту? Да и надо ли?
По словам организаторов, эта лекция для тех, кто жадно читает книги. Встречу проводит профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой зарубежной литературы КубГУ Алексей Татаринов.
Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, предварительная запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Отель «Бристоль» находится по адресу улица Калинина, 293.
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