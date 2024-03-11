В 2024 году из Северной Осетии запустят 11 новых авиарейсов в города России и Беларусь

Северная Осетия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Из аэропорта Владикавказа в 2024 году назначат 11 дополнительных самолетов в города РФ и Минск

Из аэропорта Владикавказа в Северной Осетии запустят 11 дополнительных рейсов в российские города и в Минск. Об этом глава региона Сергей Меняйло сообщил ТАСС на пресс-конференции.

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«С этого года запустим 11 дополнительных рейсов, в том числе на Минск и по РФ. И техника будет наша — «суперджеты» (самолеты, предназначенные для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность до 4 600 км). С двумя авиакомпаниями у нас такая договоренность есть», — заявил Меняйло.

О каких городах России идет речь, глава республики не уточнил.

По его словам, аэропорт развивает инфраструктуру. Сейчас проводится ремонт в здании аэровокзала. Также планируется строительство новой очереди воздушной гавани и международного пункта пропуска:

«У нас первая очередь аэровокзала уже не справляется, поэтому мы сегодня разговариваем с инвестором по строительству второй очереди».

Аэропорт Владикавказа — единственный аэровокзал в Северной Осетии. Это ближайшая точка для организации воздушной связи с Закавказьем, а также со странами южного направления — Турцией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Ираком.

Ранее Юга.ру писали, что из аэропорта Сочи возобновят полеты в казахстанский город Актау.

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