В 2024 году из Северной Осетии запустят 11 новых авиарейсов в города России и Беларусь

Из аэропорта Владикавказа в Северной Осетии запустят 11 дополнительных рейсов в российские города и в Минск. Об этом глава региона Сергей Меняйло сообщил ТАСС на пресс-конференции.

«С этого года запустим 11 дополнительных рейсов, в том числе на Минск и по РФ. И техника будет наша — «суперджеты» (самолеты, предназначенные для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность до 4 600 км). С двумя авиакомпаниями у нас такая договоренность есть», — заявил Меняйло.

О каких городах России идет речь, глава республики не уточнил.



По его словам, аэропорт развивает инфраструктуру. Сейчас проводится ремонт в здании аэровокзала. Также планируется строительство новой очереди воздушной гавани и международного пункта пропуска:



«У нас первая очередь аэровокзала уже не справляется, поэтому мы сегодня разговариваем с инвестором по строительству второй очереди».